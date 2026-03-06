Advertisement
HP High Court Vacancy: 50 साल की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... हाई कोर्ट में निकली भर्ती, 28 मार्च तक आवेदन का मौका!

HP High Court Vacancy: हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में अलग-अलग योग्यता और आयु सीमा के तहत सरकारी नौकरी निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:27 AM IST
HP High Court Vacancy: एक उम्र के बाद नौकरी मिलना और करना मुश्किल दोनों ही मुश्किल हो जाता है और कई विभाग भी हैं जहां एज लिमिट 45 साल से अधिक नहीं है जिस वजह से नौकरी की तलाश करना अधिक कठिन हो जाता है. हालांकि, ऐसे लोग जिनके लिए उम्र बस एक अंक है और काम कर्म की तरह है, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि हाई कोर्ट में निकली भर्ती के अनुसार 50 साल के उम्र वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हाई कोर्ट में नौकरी हासिल करके वो अपना सम्मान तो बढ़ा ही सकेंगे साथ ही हर महीने मोटी सैलरी भी हासिल कर सकेंगे. विभिन्न पदों पर हाई कोर्ट में भर्तियां निकली हुई हैं.

हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है जो विभिन्न योग्यता वालों को आवेदन का मौका दे रही है. एचपी हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ड्राइवर की वैकेंसी है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 28 मार्च 2026 तक आवेदन का मौका मिल रहा है.

कहां से करें आवेदन?

हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ड्राइवर की वैकेंसी है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार highcourt.hp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 28 मार्च 2026 के बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.

किन योग्यता की जरूरत?

  • स्टेनोग्राफर पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए. साथ में 3 तीन साल का स्टेनोग्राफर या जज राइटर या स्टेनो-टाइपिस्ट के तौर पर काम का अनुभव होना चाहिए. 
  • क्लर्क या प्रूफ रीडर पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए.
  • ड्राइवर पद के लिए 10वीं पास योग्य हैं. लाइट मोटर व्हीकल (LMV) को चलाने का अनुभव और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है या फिर हैवी गाड़ी चलाने का 3 साल का अनुभव होना जरूरी है.

आयु सीमा

  • अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 45 साल होनी जरूरी है.
  • हिमाचल प्रदेश के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 50 साल होनी जरूरी है.
  • हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी की आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 50 साल होनी जरूरी है.

आवेदन फीस कितनी है?

हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क चुकाना होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती में आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट highcourt.hp.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर भर्ती का सेक्शन शो होगा जिसमें 27 फरवरी की तारीख में एक भर्ती विज्ञापन दिखेगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन शो होगा.
  4. क्लिक करने के बाद नए उम्मीदवार या नया रजिस्ट्रेशन ऑप्शन शो होगा.
  5. नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा.
  6. इसके बाद इच्छुक उम्मीदवार को फिर से लॉगिन करना होगा.
  7. इसके बाद मांगी जा रही सभी डिटेल्स को फॉर्म में भरना होगा.
  8. दस्तावेजों को सब्मिट करने के बाद आवेदन शुल्क भर दें.
  9. आखिर में फॉर्म को भी जमा करके सबमिट करें और फिर कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

कितनी मिलेगी सैलरी?

विभिन्न पद के लिए अलग-अलग तरह के चरणों को अपना होगा. चयनित उम्मीदवार को पद अनुसार सैलरी भी अलग-अलग दी जाएगी. स्टेनोग्राफर को हर महीने 38500 रुपये से 122700 रुपये सैलरी मिलेगी. क्लर्क को 20200 रुपये से 64000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. जबकि, ड्राइवर को 21300 रुपये से 67800 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकेगी.

