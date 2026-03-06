HP High Court Vacancy: 50 साल की उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... हाई कोर्ट में निकली भर्ती, 28 मार्च तक आवेदन का मौका!

HP High Court Vacancy: हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में अलग-अलग योग्यता और आयु सीमा के तहत सरकारी नौकरी निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं.
HP High Court Vacancy: एक उम्र के बाद नौकरी मिलना और करना मुश्किल दोनों ही मुश्किल हो जाता है और कई विभाग भी हैं जहां एज लिमिट 45 साल से अधिक नहीं है जिस वजह से नौकरी की तलाश करना अधिक कठिन हो जाता है. हालांकि, ऐसे लोग जिनके लिए उम्र बस एक अंक है और काम कर्म की तरह है, ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि हाई कोर्ट में निकली भर्ती के अनुसार 50 साल के उम्र वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. हाई कोर्ट में नौकरी हासिल करके वो अपना सम्मान तो बढ़ा ही सकेंगे साथ ही हर महीने मोटी सैलरी भी हासिल कर सकेंगे. विभिन्न पदों पर हाई कोर्ट में भर्तियां निकली हुई हैं.
हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है जो विभिन्न योग्यता वालों को आवेदन का मौका दे रही है. एचपी हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ड्राइवर की वैकेंसी है. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 28 मार्च 2026 तक आवेदन का मौका मिल रहा है.
हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर, क्लर्क और ड्राइवर की वैकेंसी है जिसके लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार highcourt.hp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 28 मार्च 2026 के बाद एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में नौकरी के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क चुकाना होगा जो कि ऑनलाइन मोड में होगा. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 450 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये है.
विभिन्न पद के लिए अलग-अलग तरह के चरणों को अपना होगा. चयनित उम्मीदवार को पद अनुसार सैलरी भी अलग-अलग दी जाएगी. स्टेनोग्राफर को हर महीने 38500 रुपये से 122700 रुपये सैलरी मिलेगी. क्लर्क को 20200 रुपये से 64000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी. जबकि, ड्राइवर को 21300 रुपये से 67800 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिल सकेगी.
