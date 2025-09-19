Sarkari Naukri: 50 से 55 उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरियां! जानें किन फील्ड से मिल सकता है जॉब ऑफर

Government Jobs After Age 50: सरकारी नौकरी पाने की इच्छा कई लोगों की होती है और इसके लिए वो तरह-तरह की परीक्षा भी देते हैं. अलग-अलग क्षेत्र में कोशिश करते रहते हैं कि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए. हालांकि, कई बार बढ़ती उम्र सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश करती है. अगर आप भी उनमें से हैं जिनके लिए आयु सीमा के सामने सरकारी नौकरी पाने की इच्छा अब कम हो गई है तो चिंता न करें. दरअसल, सरकार की ओर से कुछ पदों पर अधिक उम्र के लोगों की भर्ती भी की जाती है. 50 से 55 उम्र वालों के लिए भी सरकारी नौकरी के अवसर हैं, आइए जानते हैं किन फील्ड में जॉब करने का मौका मिल सकता है?

भारतीय रेलवे में नौकरी

अगर उम्र 50 साल है या उससे अधिक हो गई है तो भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सोच सकते हैं. सीनियर पद के लिए भर्ती की जाती है. संबंधित भर्ती का एक्सपीरिएंस होने पर 50 से 55 उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं.

अनुसंधान और शैक्षिक पद

अगर उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है तो उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग सरकारी संस्थान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अनुसंधान और शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती होती है. उदाहरण के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIM) में निदेशक पद के लिए आयु सीमा 65 साल है. जबकि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में प्रोफेसर पद के लिए 60 साल तक आयु सीमा है.

इन पीएसयू कंपनियों में नौकरी का अवसर

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

इन कंपनियों के अलावा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कंपनियां भी हैं जो 50 से अधिक उम्र वालों को नौकरी देती है. यहां अलग-अलग विभाग और पद के लिए 50 या उससे अधिक उम्र वालों के लिए वैकेंसी होती है.

