GATE एग्जाम से भी ही खुल सकते हैं सरकारी नौकरी के कई दरवाजे, लिस्ट में देखें टॉप 5 जॉब्स

Government Jobs After GATE: इंजीनियरिंग करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में स्नातक योग्यता परीक्षा (Graduate Aptitude Test in Engineering) देकर आईआईटी या एनआईटी जैसी संस्थान में मास्टर के लिए सीट पाना चाहते हैं. कई स्टूडेंट्स की नजर में GATE सिर्फ M.Tech के लिए एक प्रवेश परीक्षा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. ये सिर्फ एक एंट्रेस एग्जाम नहीं है बल्कि उन युवाओं के लिए गोल्डन पास की तरह है जो भारत की टॉप सरकारी कंपनियों में नौकरी हासलि करना चाहते हैं. गेट परीक्षा पास करने वालों के लिए कई सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलते हैं. इसके जरिए रिसर्च ऑर्गनाइजेशन और हाई-प्रोफाइल जॉब्स तक पहुंचने के लिए चाबी मिल जाती है. गेट के अच्छे स्कोर और सही रणनीति पढ़ाई के साथ-साथ बेहतर करियर ऑप्शन भी दे सकती है. आइए उन टॉप 5 सरकारी नौकरियों के बारे में जानते हैं जो गेट पास करने वाले हासिल कर सकते हैं.

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs)

पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (Public Sector Undertakings) के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में- ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (BHEL), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) जैसी कंपनियां है जहां स्नातक इंजीनियर प्रशिक्षु (GET) पद पर नौकरी मिल सकती है और करीब 10 से 18 LPA सैलरी मिलती है.

डीआरडीओ या इसरो

गेट परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जैसे वैज्ञानिक प्रशिक्षण संस्थान में नौकरी हासिल करने का मौका होता है. यहां हाई-टेक प्रोजेक्ट्स से लेकर रिसर्च वर्क करने का मौका मिलता है. वैज्ञानिक या इंजीनियर पोस्ट पर नौकरी हासिल कर सकते हैं.

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सरकारी विभाग (समूह ए/बी नौकरियां)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा निकाली गई सरकारी विभाग में ग्रु ए या बी की नौकरियां हासिल कर सकते हैं. गेट परीक्षा देने चुके उम्मीदवारों को यहां इंजीनियरिंग सर्विस के तहत काम मिल सकता है. कुछ पोस्ट के लिए गेट के अच्छे स्कोर के अलावा इंटरव्यू देना भी जरूरी होता है.

शिक्षण और उच्च अध्ययन

गेट परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवार हाई स्टडी करने के साथ-साथ टीचिंग भी कर सकते हैं. आईआईटी या एनआईटी में एम.टेक करने के साथ-साथ स्टाइपेंड लेकर सहायक प्रोफेसर या शोधकर्ता बन सकते हैं. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) द्वारा ऐसा मौका दिया जाता है.

पावर सेक्टर नौकरियां

गेट परीक्षा में सफल उम्मीदवार पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) और नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ( (NHPC) जैसी पावर कंपनियों में नौकरी हासिल कर सकते हैं. यहां सहायक अभियंता या कार्यकारी प्रशिक्षु जैसे पदों पर जॉब मिल सकती है.

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