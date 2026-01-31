सरकारी नौकरी: 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मौका आखिरी! 1 फरवरी से पहले यहां कर सकते हैं अप्लाई

Government Jobs Last Date 2026: विभिन्न क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए अलग-अलग पदों पर भर्तियां निकलती रहती है. इस साल के पहले महीने भी कई क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की भर्तियां निकली हैं. 31 जनवरी 2026 कुछ भर्तियों के आवेदन के लिए लास्ट डेट है. 6000 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का मौका दिया जा रहा है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. पुलिस विभाग, रेलवे से लेकर आईटीआई वालों के लिए सरकारी नौकरियां है. आइए फटाफट से जान लेते हैं किस भर्ती के लिए 1 फरवरी से पहले आवेदन करना होगा?

RRB Vacancy 2026

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, जूनियर ट्रांसलेशन, चीफ लॉ असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट जैसे पदों पर 312 भर्तियां निकली हैं. रेलवे में सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले योग्य उम्मीदवार 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

MP ITI Training Officer Vacancy

ऐसे लोग जो टेक्निकल फील्ड में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की निकली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. 1120 पदों पर भर्ती के लिए 31 जनवरी 2026 की तारीख आवेदन के लिए लास्ट डेट है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in के जरिए आवदेन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Haryana Police Recruitment 2026

हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती निकली हुई है. 5,500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल तक की छूट दी जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हरियाणा पुलिस भर्ती के लिए हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (HSSC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1 फरवरी तक आवेदन का मौका

अगर भारतीय सेना में नौकरी चाहते हैं तो अवसर अच्छा है. दरअसल, भारतीय वायुसेना में पुरुषों के भर्तियां निकली हुई है. एयरमैन बनने का शानदार मौका दिया जा रहा है. ऐसे अविवाहित और विवाहित पुरुष जो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड में निकली भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो 1 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं. एयरमैन इनटेक 01/2027 के तहत भर्ती निकाली गई है. आधिकारिक वेबसाइट iafrecruitment.edcil.co.in पर जाकर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट आदि के जरिए चयन किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते हैं IPS, IAS और IFS में अंतर? सैलरी से लेकर पावर तक, यहां समझिए सब कुछ