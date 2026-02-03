Weekly Job Update: इस सप्ताह 3 बड़ी भर्तियों की लास्ट डेट, जानें योग्यता; कहीं सरकारी नौकरी पाने का निकल जाए मौका

Government Jobs Apply Last Day: सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के पास अभी भी मौका है कि वो विभिन्न क्षेत्र में निकली भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं. फरवरी का पहला सप्ताह 3 बड़ी भर्तियों के साथ समाप्त हो जाएगा. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के पास अच्छा मौका है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक जैसे राज्यों में सरकारी नौकरियां ही नौकरियां हैं. कुछ प्रमुख भर्तियों के लिए लास्ट डेट करीब है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि फरवरी का पहला सप्ताह किन बड़ी भर्तियों के लिए आखिरी है.

राजस्थान के वन विभाग में भर्ती

राजस्थान के वन विभाग में वनपाल के 259 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 4 फरवरी 2026 है. इस भर्ती के लिए 6 जनवरी से आवेदन चल रहा है. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस को अपना सकते हैं. इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग लंबाई योग्य है. पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 163 सेमी होनी चाहिए. जबकि, महिला के लिए 150 सेमी लंबाई होनी जरूरी है. लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और दस्तावेज वेरिफिकेशन आदि चयन प्रक्रिया का हिस्सा है. 12वीं पास उम्मीदवारों को इस पद के लिए योग्य माना जाएगा.

RBI में भर्ती

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में ऑफिस अटेंडेंट के 572 पदों पर भर्ती निकली है. आरबीआई के विभिन्न ऑफिस के लिए इस भर्ती को निकाला गया है. नई दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर, मुंबई, कानपुर-लखनऊ, हैदराबाद समेत 14 कार्यालयों में ऑफिस अटेंडेंट के पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश के बैंक में भर्ती

मध्य प्रदेश के राज्य सहकारी बैंक (Apex Bank) में भर्ती निकली है. कुल 2076 पदों पर सोसाइटी मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और ऑफिसर ग्रेड पदों पर भर्ती निकली है. आवेदन के लिए लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है. बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट apexbankmp.bank.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Indian Army Agniveer 2026: इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का इंतजार? 3 फरवरी से नहीं शुरू हुआ आवेदन, कब से प्रोसेस चालू; जानिए अपडेट