10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... रेलवे और डाकघर में निकली भर्ती; 40 साल वाले भी योग्य, जानिए आवेदन प्रोसेस

10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... रेलवे और डाकघर में निकली भर्ती; 40 साल वाले भी योग्य, जानिए आवेदन प्रोसेस

Government Jobs for 10th Pass: 10वीं पास वालो के लिए रेलवे और पोस्ट ऑफिस में बंपर भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए कैसे और कहां से आवेदन करना है और किन योग्यता की जरूरत होगी? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 02:39 PM IST
10वीं पास वालों के लिए सरकारी नौकरी... रेलवे और डाकघर में निकली भर्ती; 40 साल वाले भी योग्य, जानिए आवेदन प्रोसेस

Government Jobs for 10th Pass: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. दरअसल, 10वीं पास वालों को सरकारी नौकरी का अवसर दिया जा रहा है. रेलवे और पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली हुई है जिसके लिए 10वीं पास वाले भी योग्य हैं. पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवकों यानी जीडीएस (GDS) पदों पर भर्ती की जा रही है. जबकि, रेलवे ग्रुप डी के तहत भर्ती निकली है. दोनों के लिए 10वीं पास वाले योग्य हैं लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख अलग-अलग है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आइए योग्यता और आवेदन प्रोसेस जानते हैं.

कहां निकली कितनी वैकेंसी?

भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के तहत 22000 पदों पर भर्ती निकली है. पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के 28,740 पदों पर भर्ती निकली है. दोनों के लिए 10वीं पास युवाओं योग्य हैं. रेलवे और डाकघर में भर्ती के लिए अलग-अलग योग्यता, आवेदन की अंतिम तिथि और आवेदन प्रोसेस अलग-अलग है.

रेलवे और डाकघर में भर्ती की लास्ट डेट

रेलवे ग्रुप डी भर्ती के तहत 10वीं पास के साथ-साथ आईटीआई होना जरूरी है. आवेदन के लिए लास्ट डेट 2 मार्च 2026 है. जबकि, ग्रामीण डाक सेवा पदों पर भर्ती के लिए लास्ट डेट 14 फरवरी है. फीस जमा करने की लास्ट डेट 16 फरवरी 2026 है.

कहां से कर सकते हैं आवेदन?

पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवा पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल है. आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है. इसके अलावा गणित और अंग्रेजी के साथ 10वीं पास होना जरूरी है. साथ में उस स्थान की भाषा आनी चाहिए जहां के लिए आवेदन कर रहे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार Indiapostgdsonline.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.

रेलवे ग्रुप डी के 22000 पदों के लिए आईटीआई के साथ 10वीं पास वाले योग्य हैं. न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 33 साल है. आराक्षित वर्गों के लिए अधिकतम उम्र में छूट है. RRB भर्ती के लिए www.rbapply.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा. शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर जाकर भर्ती हो सकती है. अधिक जानकारी के लिए रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की जीडीएस भर्ती से संबंधित अपडेट के लिए उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. 

ये भी पढ़ें- Railway Group D Admit Card 2026: 2 और 3 फरवरी को होने वाली रेलवे भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

