Sarkari Naukri: 50 साल तक उम्र वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गृह मंत्रालय की इस एजेंसी में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका

NDMA Recruitment 2026: गृह मंत्रालय की एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) में 50 साल तक के उम्र वालों के लिए भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए एनडीएमए कंसल्टेंट भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.
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NDMA Recruitment 2026: अगर आपकी उम्र 50 साल है या उससे कम है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. गृह मंत्रालय की एक एजेंसी में कई पदों पर भर्ती की जा रही है और इस पद पर 50 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा. सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए योग्य और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अलग-अलग आयु सीमा और पोस्ट के आधार पर सैलरी भी अलग-अलग दी जाएगी.
यंग कंसल्टेंट (ग्राफिक्स/डिजाइन एंड ब्रांडिंग)- 1
यंग कंसल्टेंट (BRICS DRR पॉलिसी, रिसर्च एंड सबस्टेंटेव कॉर्डिनेशन)- 2
यंग कंसल्टेंट (लॉजिस्टिक एंड प्रोटोकॉल)- 1
सीनियर कंसल्टेंट (लीगल)- 1
कंसल्टेंट (लॉजिस्टिक्स एंड इवेंट ऑपरेशंस)- 1
सीनियर कंसल्टेंट (बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी)- 1
सीनियर कंसल्टेंट (लॉजिस्टिक्स एंड प्रोटोकॉल)- 1
सीनियर कंसल्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 50 साल है. जबकि, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोटोकॉल के लिए 62 साल के रिटायर्ड सरकारी अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. यंग कंसल्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 35 से 40 साल तक है. अधिक डिटेल्स के लिए NDMA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
Job Alert
Advertisement for filling up of Senior Consultant (Biological & Public Emergencies) on Contract Basis.
For more details.
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— NDMA India | राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (@ndmaindia) April 9, 2026
यंग और सीनियर कंसल्टेंट की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एनडीएमए की आधिकारिक वेबसाइट mitigation.ndma.gov.in पर पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. सीनियर कंसल्टेंट लीगल पद के लिए आवेदन करने की आखिरी डेट 14 अप्रैल 2026 है. सीनियर कंसल्टेंट (बायोलोजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी) पद के आवेदन की लास्ट डेट 29 अप्रैल 2026 है. जबकि, अन्य पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2026 है.
सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और लीगल सीनियर कंसल्टेंट को 1,25,000 रुपये से 1,75,000 रुपये प्रति माह मिलेगी. जबकि, यंग कंसल्टेंट के लिए शुरुआती सैलरी 35000 रुपये है. लॉजिस्टिक्स एंड इवेंट ऑपरेशंस कंसल्टेंट को हर महीने 75000 रुपये से 1,00,000 रुपये सैलरी मिलेगी.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- mitigation.ndma.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर नौकरी का एक कॉलम शो होगा उस पर जाएं.
यहां एक भर्ती का विज्ञापन दिखेगा जो सीनियर कंसल्टेंट के टाइटल से शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें.
आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा और फिर से लॉगिन करना होगा.
आवेदन पत्र शो होगा और उसमें सभी डिटेल्स दर्ज करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
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