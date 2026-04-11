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Hindi NewsनौकरीSarkari Naukri: 50 साल तक उम्र वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गृह मंत्रालय की इस एजेंसी में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका

Sarkari Naukri: 50 साल तक उम्र वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! गृह मंत्रालय की इस एजेंसी में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका

NDMA Recruitment 2026: गृह मंत्रालय की एजेंसी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) में 50 साल तक के उम्र वालों के लिए भर्ती निकली है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए एनडीएमए कंसल्टेंट भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:02 PM IST
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NDMA Recruitment 2026
NDMA Recruitment 2026

NDMA Recruitment 2026: अगर आपकी उम्र 50 साल है या उससे कम है तो आपके लिए एक गुड न्यूज है. गृह मंत्रालय की एक एजेंसी में कई पदों पर भर्ती की जा रही है और इस पद पर 50 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवारों का भी चयन किया जाएगा. सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए योग्य और अनुभवी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) में विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. अलग-अलग आयु सीमा और पोस्ट के आधार पर सैलरी भी अलग-अलग दी जाएगी.

किन पदों पर कितनी वैकेंसी?

  • यंग कंसल्टेंट (ग्राफिक्स/डिजाइन एंड ब्रांडिंग)- 1 

  • यंग कंसल्टेंट (BRICS DRR पॉलिसी, रिसर्च एंड सबस्टेंटेव कॉर्डिनेशन)- 2

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  • यंग कंसल्टेंट (लॉजिस्टिक एंड प्रोटोकॉल)- 1

  • सीनियर कंसल्टेंट (लीगल)-

  • कंसल्टेंट (लॉजिस्टिक्स एंड इवेंट ऑपरेशंस)- 1

  • सीनियर कंसल्टेंट (बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी)- 1

  • सीनियर कंसल्टेंट (लॉजिस्टिक्स एंड प्रोटोकॉल)- 1

आयु सीमा?

सीनियर कंसल्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 50 साल है. जबकि, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोटोकॉल के लिए 62 साल के रिटायर्ड सरकारी अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. यंग कंसल्टेंट पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 35 से 40 साल तक है. अधिक डिटेल्स के लिए NDMA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कहां से कर सकते हैं आवेदन?

यंग और सीनियर कंसल्टेंट की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एनडीएमए की आधिकारिक वेबसाइट mitigation.ndma.gov.in पर पद के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. सीनियर कंसल्टेंट लीगल पद के लिए आवेदन करने की आखिरी डेट 14 अप्रैल 2026 है. सीनियर कंसल्टेंट (बायोलोजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी) पद के आवेदन की लास्ट डेट 29 अप्रैल 2026 है. जबकि, अन्य पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2026 है.

कितनी सैलरी?

सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी बायोलॉजिकल एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और लीगल सीनियर कंसल्टेंट को 1,25,000 रुपये से 1,75,000 रुपये प्रति माह मिलेगी. जबकि, यंग कंसल्टेंट के लिए शुरुआती सैलरी 35000 रुपये है. लॉजिस्टिक्स एंड इवेंट ऑपरेशंस कंसल्टेंट को हर महीने 75000 रुपये से 1,00,000 रुपये सैलरी मिलेगी.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- mitigation.ndma.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर नौकरी का एक कॉलम शो होगा उस पर जाएं.

  • यहां एक भर्ती का विज्ञापन दिखेगा जो सीनियर कंसल्टेंट के टाइटल से शो होगा.

  • उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें.

  • आवेदन से पहले रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाना होगा और फिर से लॉगिन करना होगा.

  • आवेदन पत्र शो होगा और उसमें सभी डिटेल्स दर्ज करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करें.

  • सभी डिटेल्स चेक करने के बाद फॉर्म को जमा कर दें और प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें- CRPF Recruitment 2026: 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरियां, 9000 से अधिक कांस्टेबल पदों पर भर्ती

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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