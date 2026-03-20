Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

Government Jobs for GATE 2026 Qualifiers: क्या आप भी सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं? अगर हां, तो मौका अच्छा है क्योंकि गेट 2026 परीक्षा पास करने वालों की सीधी भर्ती हो रही है. आइए जानते हैं किन-किन योग्यता की जरूरत है? कितनी आयु सीमा और सैलरी पैकेज है और आवेदन प्रक्रिया क्या है?
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Government Jobs for GATE 2026 Qualifiers: गेट 2026 परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जा चुकी है और इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवार अब तक तो ये जान ही चुके होंगे कि उन्हें इस परीक्षा में सफलता हासिल हुई या नहीं? आईआईटी या एनआईटी जैसी संस्थान में मास्टर कोर्स के लिए एडमिशन पा सकेंगे या नहीं? गेट 2026 पास कर चुके उम्मीदवारों को भारत सरकारी की नवरत्न कंपनी में नौकरी हासिल करने का शानदार मौका दिया जा रहा है. दरअसल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती निकाली गई है. योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
इसके बाद चयन प्रक्रिया में उनका नाम शॉर्टलिस्ट होता है तो वो इंटरव्यू के लिए योग्य माने जाएंगे. आइए EIL में मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी 2026 कैसे हासिल कर सकते हैं और किन-किन योग्यता की जरूरत हो सकती है? इन सबके बारे में जानते हैं.
किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया हो. बी.ई या बीटेक या बीएससी (इंजीनियरिंग) वाले आवेदन कर सकते हैं. न्यूनतम 65 प्रतिशत अंकों के साथ पास होना जरूरी है. गेट 2026 की परीक्षा पास होनी जरूरी है. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग गेट 2026 परीक्षा पास करने वाले भी अप्लाई कर सकते हैं. योग्यता जाने के लिए सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 25 साल तक
ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 28 साल तक
एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 30 साल तक
पीडब्ल्यूबीडी (सामान्य) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 35 साल तक
पीडब्ल्यूबीडी (ओबीसी एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 38 साल तक
एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 40 साल तक
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EIL MT भर्ती में अप्लाई कैसे करें?
सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट engineersindia.com पर जाएं.
होमपेज पर ‘Recruitment’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद ‘Recruitment of Management Trainees’ सेक्शन में जाएं और पद के लिए अप्लाई करें.
जिस पद के लिए आवेदन करना है उस पद का चयन करें और नए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को चुनें.
रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉगिन करें और स्क्रीन पर आवेदन पत्र शो हो जाएगा.
आवेदन फॉर्म में सभी मांगी जा रही सभी डिटेल्स को दर्ज करें.
साथ ही GATE-2026 का रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज करें और डॉक्यूमेंट सबमिट करें.
पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर का स्कैन अपलोड कर दें.
सभी जानकारी भरने और डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के बाद फॉर्म को भी जमा कर दें.
आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें, चाहें तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.
चयनित प्रक्रिया के तहत गेट 2026 स्कोर पर शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. चयन होने के बाद 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये तक यानी करीब 21 लाख रुपये सालाना पैकेज वाली नौकरी लग सकेगी. इसमें बेसिक पे सैलरी के अलावा डीए, एचआरए समेत अन्य भत्ते संबंधित फायदे दिए जाएंगे.
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