नौकरी

Sarkari Naukri: 40 साल उम्र... सरकारी नौकरी की तलाश, यहां निकली 600 भर्ती; 13 नवंबर तक आवेदन करने का मौका

RITES Senior Technical Assistant Recruitment 2025: अगर आपकी उम्र 40 साल तक हो चुकी है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? तो आप 13 नवंबर 2025 तक आपके पास आवेदन करने का मौका है. आइए फटाफट जान लेते हैं कि कैसे और कहां से आवेदन किया जा सकता है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:44 PM IST
RITES Senior Technical Assistant Recruitment 2025: क्या आप टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे हैं? अगर हां, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली कंपनी रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस (RITES) में कई पदों पर भर्ती निकली है. 40 साल तक की उम्र वाले लोगों को भारत सरकार की कंपनी में नौकरी मिल सकती है. राइट्स लिमिटेड में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 600 पदों पर भर्ती की जा रही है. कंपनी की ओर से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है जिसके मुताबिक अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट- www.rites.com पर आवेदन कर सकते हैं. विभिन्न रीजनों में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार की नियुक्ति सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद पर की जाएगी. 13 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

इलेक्ट्रिकल/ इंस्ट्रूमेंटेशन/इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल/ सिविल इंजीनियरिंग/ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि डिप्लोमा वाले या फिर जिन उम्मीदवारों ने केमिस्ट्री में बीएससी की हो वो आवेदन के योग्य हैं. डिप्लोमा या डिग्री के अलावा संबंधित क्षेत्र में 2 साल काम का अनुभव भी जरूरी है. योग्यता संबंधित ये जानकारी अभ्यर्थी भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं. आवेदन के लिए अधिकतम उम्र 40 साल है.

आवेदन की फीस कितनी है?

जनरल या ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये और अन्य वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है. फीस जमा करने का तरीका ऑनलाइन अपनाना होगा. योग्यता से लेकर अन्य आवेदन संबंधित जानकारी के लिए राइट्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- www.rites.com पर जाना होगा.
  2. होमपेज पर ‘Career’ सेक्शन शो होगा वहां संबंधित वैकेंसी का अप्लाई लिंक दिखेगा.
  3. यहां बेसिक जानकारी को दर्ज करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लें.
  4. इसके बाद स्क्रीन पर फॉर्म शो हो जाएगा इसमें डिटेल्स भरें.
  5. मांगे जा रहे दस्तावेज- लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर आदि को अपलोड कर दें.
  6. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें.

ये भी पढ़ें- Jobs in UK: बिना डिग्री के विदेश में मिलेगी नौकरी... ये देश खुद कर रहा है भारतीयों की भर्ती, ऐसे मिल रही है ब्लू कॉलर वर्कर्स को जॉब

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Sarkari Naukri

