जून की 5 बड़ी भर्तियां... रेलवे से लेकर हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी मिलने का मौका! जानें कहां से करें आवेदन

Government Jobs June 2026: क्या आप सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो जून 2026 के महीने में कई बड़े अवसर हैं जिसके जरिए आप हजारों पदो पर निकली भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. जून में भारतीय रेलवे, SSC, UPSC, हाई कोर्ट समेत बैंकिंग सेक्टर में कई पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार लास्ट से पहले आवेदन प्रक्रिया को जरूर अपना लें, क्योंकि अगर ये मौका छूट गया तो शायद अगली भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. आज हम आपको जून की 5 बड़ी भर्तियां बताने जा हैं जिसे जानकर संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1. SSC CGL भर्ती 2026

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CGL के तहत 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अंतिम तिथि 22 जून 2026 है. जबकि, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त या सितंबर 2026 में हो सकता है.

2. RRB ALP भर्ती 2026

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पदों पर आवेदन मांगे हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार rrbapply.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अंतिम तिथि 14 जून 2026 है. 10वीं + ITI या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. UPSC CDS II 2026

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने CDS II परीक्षा के लिए आवेदन शुरू किए हैं. कुल पद: 451 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. इसके तहत आईएमए, ओटीए, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी पद पर भर्ती के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 9 जून 2026 आवेदन के लिए लास्ट डेट है.

4. NDA & Naval Academy II 2026

UPSC नेएनडीए और नौसेना अकादमी के लिए भी भर्ती शुरू की है. इसके तहत कुल पद 394 खाली हैं. योग्य उम्मीदवार 9 जून 2026 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती का मौका है.

5. इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2026

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट examinationservices.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवार 21 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इस भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं. साथ ही अभ्यर्थियों के पास CCC, O-Level या कंप्यूटर से संबंधित मान्य डिप्लोमा होना भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें- RRB NTPC UG Exam 2026: रेलवे में 3058 पदों पर भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित, देखें पूरा शेड्यूल