Advertisement
trendingNow13235722
Hindi Newsनौकरीजून की 5 बड़ी भर्तियां... रेलवे से लेकर हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी मिलने का मौका! जानें कहां से करें आवेदन

जून की 5 बड़ी भर्तियां... रेलवे से लेकर हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी मिलने का मौका! जानें कहां से करें आवेदन

Government Jobs June 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. जून के महीने में विभिन्न क्षेत्रों में भर्तियां निकली हैं जिनके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट करीब है. आइए फटाफट से जून की टॉप 5 बड़ी भर्तियां जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Government Jobs June 2026
Government Jobs June 2026

Government Jobs June 2026: क्या आप सरकारी नौकरी तलाश रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हां, तो जून 2026 के महीने में कई बड़े अवसर हैं जिसके जरिए आप हजारों पदो पर निकली भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. जून में भारतीय रेलवे, SSC, UPSC, हाई कोर्ट समेत बैंकिंग सेक्टर में कई पदों पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार लास्ट से पहले आवेदन प्रक्रिया को जरूर अपना लें, क्योंकि अगर ये मौका छूट गया तो शायद अगली भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है. आज हम आपको जून की 5 बड़ी भर्तियां बताने जा हैं जिसे जानकर संबंधित विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

1. SSC CGL भर्ती 2026

स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CGL के तहत 12,256 पदों पर भर्ती निकाली है. ग्रेजुएट उम्मीदवार ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अंतिम तिथि 22 जून 2026 है. जबकि, फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 जून 2026 है. इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अगस्त या सितंबर 2026 में हो सकता है.

2. RRB ALP भर्ती 2026

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने 11,127 असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) पदों पर आवेदन मांगे हैं. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार rrbapply.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए अंतिम तिथि 14 जून 2026 है. 10वीं + ITI या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री वाले आवेदन कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

3. UPSC CDS II 2026

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने CDS II परीक्षा के लिए आवेदन शुरू किए हैं. कुल पद: 451 के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है. इसके तहत आईएमए, ओटीए, नौसेना और वायु सेना में अधिकारी पद पर भर्ती के लिए यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. 9 जून 2026 आवेदन के लिए लास्ट डेट है.

4. NDA & Naval Academy II 2026

UPSC नेएनडीए और नौसेना अकादमी के लिए भी भर्ती शुरू की है. इसके तहत कुल पद 394 खाली हैं. योग्य उम्मीदवार 9 जून 2026 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती का मौका है. 

5. इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2026

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट examinationservices.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया जारी है और उम्मीदवार 21 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. इस भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन के पात्र हैं. साथ ही अभ्यर्थियों के पास CCC, O-Level या कंप्यूटर से संबंधित मान्य डिप्लोमा होना भी जरूरी है.

ये भी पढ़ें- RRB NTPC UG Exam 2026: रेलवे में 3058 पदों पर भर्ती परीक्षा की नई तारीखें घोषित, देखें पूरा शेड्यूल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

​ Sarkari Naukri

Trending news

शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
DK Shivakumar
शपथ से पहले भावुक हुए डीके शिवकुमार, बोले- मुश्किल वक्त में गांधी परिवार ने दिया साथ
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
West Bengal news
तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में मिले जिंदा कारतूस, पूर्वी बर्दवान में मचा हड़कंप
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
Mamata Banerjee
ममता का हल्लाबोल: अभिषेक पर हमले के विरोध में करेंगी प्रदर्शन, BJP ने बताया ड्रामा
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
Punjab news
सालों तक दिल में छेद की बीमारी से जूझती रहीं गुरप्रीत कौर, अब मिला नया जीवन
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
Khokan Das Arrest
फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तारी, यूपी से दबोचे गए TMC के पूर्व विधायक खोकन दास
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
Punjab news
अकाली राज में 22, कांग्रेस राज में 27 वें स्थान पर...भगवंत मान सरकार में नंबर 1 बना
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
jammu news
फेसबुक पर आया लड़की का कॉमेंट, दोस्ती हुई फिर '92' देख क्यों ठनका भारतीय का माथा?
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
Namami Godavari
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 'नमामि गोदावरी' को हरी झंडी; तुरंत बनेगा DPR
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
Jammu
जम्मू में बवाल! बिना परमिशन प्रदर्शन और भारी पथराव, गुज्जर नेता तालिब हुसैन गिरफ्तार
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष
Rahul Gandhi
कांग्रेस में फेरबदल: राहुल गांधी का 'मिशन 2029', क्या बदले जाएंगे 6 प्रदेश अध्यक्ष