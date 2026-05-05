Government Jobs May 2026: 5 से 20 मई तक 7 बड़ी भर्तियां, सरकारी नौकरी पाने के लिए ऐसे करें आवेदन

Government Jobs May 2026: क्या आप भी इस महीने सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और लगे हुए हैं कि कोई बड़ा मौका आपके हाथ भी लगे तो अपनी किस्मत को अजमाते हुए आप कुछ भर्तियां जहां आवेदन कर सकते हैं. मई के महीने में सरकारी नौकरी के लिए भर्तियां ही भर्तियां निकली हुई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवार 5 मई से 20 मई के बीच विभिन्न निकली भर्ती के तहत आवेदन कर सकते हैं. इस दौरान कई बड़ी भर्तियों की आवेदन जारी है और कुछ की खत्म होने वाली है, इसलिए समय रहते योग्य उम्मीदवार फॉर्म भरने की प्रक्रिया को अपना लें. मई का महीना कई सरकारी नौकरियों के साथ हो सकता है. आइए मई की 7 बड़ी भर्तियों के बारे में जानते हैं.

1. UPSSSC सहायक बोरिंग तकनीशियन भर्ती 2026

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लघु सिंचाई विभाग में 402 पदों पर भर्ती निकाली है. इस पद के लिए 15 अप्रैल 2026 से आवेदन जारी है. योग्य उम्मीदवार 5 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 10वीं पास + संबंधित ट्रेड में ITI योग्यता वाले उम्मीदवारों को योग्य माना जाएगा. 18 से 40 वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं. चयनित उम्मीदवार को 19,900 से 63,200 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी.

2. BTSC लैब असिस्टेंट भर्ती 2026

बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन (BTSC) ने 1091 पदों पर भर्तियां निकाली है. 6 अप्रैल से 6 मई तक B.E/B.Tech या डिप्लोमा या साइंस ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आयु सीमा 18 से 37 साल है. जबकि, आरक्षित वर्ग के लिए अधिकतम आयु में छूट है. लिखित परीक्षा + अनुभव के तहत चयन किया जाएगा. चयनित उम्मीदवार को लेवल-06 के तहत 35400 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिल सकेगी.

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3. SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C & D भर्ती 2026

इस भर्ती के जरिए 731 पद भरे जाएंगे. 24 अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू है और योग्य उम्मीदवार 15 मई 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 12वीं पास उम्मीदवार को योग्य माना जाएगा. 18 साल से 27 साल या 30 साल वाले योग्य माने जाएंगे. लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट से चयन किया जाएगा.

4. यूनियन बैंक अप्रेंटिस भर्ती 2026

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1865 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती निकाली है. किसी भी योग्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 19 मई 2026 तक आवेदन किया जा सकता है. 20 से 28 साल तक की आयु सीमा है. ऑनलाइन टेस्ट के जरिए चयन किया जाएगा. हर महीने 15000 से 20000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा.

5. UPSSSC ASO भर्ती 2026

UPSSSC ने 929 पदों पर सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती निकाली है. 11 मई 2026 तक संबंधित विषय में मास्टर्स और कंप्यूटर सर्टिफिकेट वाले आवेदन कर सकते हैं. 21 से 40 साल तक आयु सीमा तय है. PET स्कोर और लिखित परीक्षा के तहत चयन किया जाएगा. हर महीने 35400 से 112400 रुपये सैलरी मिल सकेगी.

6. CRPF कॉन्स्टेबल भर्ती 2026

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में 9096 पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक उम्मीदवार 19 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 10वीं पास और ट्रेड अनुसार योग्यता वाले योग्य माने जाएंगे. 21 से 27 साल (ड्राइवर) के लिए और अन्य पदों के लिए 23 साल आयु सीमा है. चयन प्रक्रिया के तहत PET, PST, CBT, स्किल टेस्ट होगा. चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिल सकेगी.

7. UPCISB भर्ती 2026

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल (UPCISB), लखनऊ ने अलग-अलग पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं. कुल 2085 पदों पर भर्ती निकली है और मैनेजर, जूनियर मैनेजर, क्लेरिकल स्टाफ, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर जैसे पदों पर वैकेंसी है. 15 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास संबंधित फील्ड में ग्रेजुएशन या बीई या बीटेक या बीबीए या जैसी डिग्री होनी चाहिए. कुछ पदों के लिए CCC या O Level कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए. चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार 34,000 से 1,77,500 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है.

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