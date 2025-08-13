Government Jobs: सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा पूरा! 30000 से ज्यादा निकली वैकेंसी, अगस्त में इस तारीख तक आवेदन का मौका; जानें योग्यता

Government Jobs Vacancy August 2025: भारत में सरकारी नौकरी पाने का सपना लगभग हर कोई देखता है और चाहता है कि सही उम्र रहते एक अच्छी नौकरी मिल सके. इसके लिए तरह-तरह के एग्जाम भी देते हैं. जबकि, कुछ लोग ऐसी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें कोई खास एग्जाम न देना पड़े. किसी न किसी पद के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी रहती है और ऐसे में जरूरी है कि आप ध्यान रखें और फटाफट फॉर्म भर दें. अगस्त के महीने में 30 हजार से ज्यादा वैकेंसी है और इसी महीने तक आवेदन कर सकते हैं. आज हम आपको टॉप 5 सरकारी नौकरी की वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आवेदन के लिए आखिरी तारीख अगस्त में है.

10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी

अगस्त में 10वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाने का मौका है. इंटेलिजेंस ब्यूरो में 4987 पदों पर भर्ती निकली है. ये भर्तियां अलग-अलग पद के लिए है. सिक्योरिटी असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव के लगभग 5000 पदों पर वैकेंसी है. इसके लिए उम्मीदवार की उम्र 18 साल से 27 साल के बीच होनी जरूरी है. चयनित लोगों को 21,700 से 69,100 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. आवेदन के लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट- आप www.mha.gov.in या ncs.gov.in पर जाना होगा. यहां से आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए आखिरी तारीख 17 अगस्त 2025 है.

SBI क्लर्क भर्ती

भारतीय स्टेट बैंक में क्लर्क की नौकरी करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. SBI क्लर्क भर्ती 2025 के लिए 6589 वैकेंसी निकली है. 26 अगस्त तक आवेदन करने का मौका है. इसके लिए उम्मीदवार को एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री का होना जरूरी है. अगर भारत सरकार द्वारा मान्य समकक्ष भी है तब भी आवेदन कर सकते हैं.

सीमा सुरक्षा बल में वैकेंसी

सीमा सुरक्षा बल (BSF) में नौकरी निकली है. बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 3588 वैकेंसी है और इसके लिए 10वीं पास होना जरूरी है. इसके अलावा ITI भी जरूरी है. उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से 25 साल के बीच होनी जरूरी है. उम्मीदवार rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. लेवल-3 पे स्केल के तहत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये तक सैलरी मिल सकेगी. इस भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 अगस्त 2025 है. के माध्यम से करें.

बिहार पुलिस में भर्ती

बिहार पुलिस में 4361 ड्राइवर कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकली है जिनमें महिलाओं के लिए 1230 पद आरक्षित है. उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है. साथ में LMV या HMV ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए. आवेदन की उम्र 20 साल से 25 साल तक है. 20 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए csbc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा.

उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती

उत्तर प्रदेश में 7466 शिक्षकों की भर्ती निकल चुकी है. अलग-अलग विषय के लिए शिक्षक आवेदन कर सकते हैं. अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, आर्ट्स, उर्दू, संस्कृत, जीव विज्ञान जैसे विषयों में ग्रेजुएट या बीएड की डिग्री होना जरूरी है. आवेदक की उम्र 21 से 40 साल होनी जरूरी है. लिए uppsc.up.nic.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आखिरी तारीख 28 अगस्त 2025 है.