बिना परीक्षा के 70000 रुपये की सरकारी नौकरी... बस करना होगा ये एक काम

NABARD Recruitment: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? हालांकि, अभी तक अपनी पसंद के अनुसार जॉब हासिल नहीं कर पाए हैं. सिर्फ डिग्री है मगर किसी क्षेत्र में अनुभव नहीं है? तो ऐसे में चिंता न करें. हर महीने 70000 रुपये तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी लेकर आए हैं. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से युवाओं के लिए नई भर्तियां निकाली गई हैं. ऐसे उम्मीदवार जो नाबार्ड के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए ये अवसर काम का साबित हो सकता है. बिना परीक्षा के नौकरी हासिल करने के लिए क्या करना होगा? आइए इसके बारे में जानते हैं.

कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?

नाबार्ड की इस नई भर्ती के नोटिफिकेशन के अनुसार यंग प्रोफेशनल डिसिप्लीन के लिए पद के अनुसार योग्यता की अलग-अलग मांग है. ऐसे उम्मीदवार जो इकोनॉमिक्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इकोनॉमिक्स/ स्टेटिस्टिक्स/फाइनेंस/ फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स/ डाटा साइंस आदि में ग्रेजुएशन होनी चाहिए.

साइबर सिक्योरिटी के लिए आईटी/ कंप्यूटर साइंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ साइबर सिक्योरिटी/ इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए.

ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए डिजिटल मीडिया/ ग्राफिक डिजाइनिंग / मल्टीमीडिया की योग्यता चाहिए.

कब तक आवेदन करने का मौका?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जिनकी उम्र 21 साल से 30 साल तक के बीच है वो आवेदन कर सकते हैं. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर अप्लाई कर सकते हैं. यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है. इसके बाद नाबार्ड एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जाएं. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन शो होगा उस पर क्लिक करें. अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा. रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को अपनाकर लॉगिन करना होगा. आवेदन पत्र के ओपन होने पर मांगी जा रही सभी डिटेल्स को एंटर कर दें. इसके बाद जो भी दस्तावेजों की मांग की जाए उन्हें भी सब्मिट कर दें. आवेदन फीस जमा करें और आखिर में फॉर्म सब्मिट कर दें. इसके बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित करें.

