बिना परीक्षा के 70000 रुपये की सरकारी नौकरी... बस करना होगा ये एक काम

NABARD Recruitment: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से युवाओं के लिए भर्ती निकाली गई है जिसके तहत इंजीनियर से लेकर टेक्नॉलॉजी जैसे क्षेत्र वाले सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं.
NABARD Recruitment: सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? हालांकि, अभी तक अपनी पसंद के अनुसार जॉब हासिल नहीं कर पाए हैं. सिर्फ डिग्री है मगर किसी क्षेत्र में अनुभव नहीं है? तो ऐसे में चिंता न करें. हर महीने 70000 रुपये तक की सैलरी वाली सरकारी नौकरी लेकर आए हैं. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) की ओर से युवाओं के लिए नई भर्तियां निकाली गई हैं. ऐसे उम्मीदवार जो नाबार्ड के साथ काम करना चाहते हैं उनके लिए ये अवसर काम का साबित हो सकता है. बिना परीक्षा के नौकरी हासिल करने के लिए क्या करना होगा? आइए इसके बारे में जानते हैं.
कौन-कौन कर सकता है अप्लाई?
कब तक आवेदन करने का मौका?
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जिनकी उम्र 21 साल से 30 साल तक के बीच है वो आवेदन कर सकते हैं. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर अप्लाई कर सकते हैं. यंग प्रोफेशनल की पोस्ट के लिए आवेदन की लास्ट डेट 12 जनवरी 2026 है. इसके बाद नाबार्ड एप्लिकेशन विंडो को बंद कर दिया जाएगा.
कैसे करें आवेदन?
