18-27 साल उम्र, 69100 रुपये तक होगी सैलरी! जानें कहां निकली भर्ती और कौन कर सकता अप्लाई?

IB Recruitment 2025: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट पदों पर 400 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है. जानें कौन और कैसे कर सकता है अप्लाई?
Intelligence Bureau Recruitment 2025: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये मौका आपके लिए खास हो सकता है. दरअसल, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 400 से अधिक सीटों पर सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट पद के लिए भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 6 सितंबर 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 28 सितंबर 2025 है.
कैटगरी वाइज पदों की डिटेल्स
जनरल कैटेगरी- 219
OBC- 90
SC- 51
ST- 49
EWS- 46
Total- 455
कौन कर सकता है अप्लाई?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए. इसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर मैकेनिजन्म की नॉलेज होनी चाहिए. अभ्यर्थियों की उम्र 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए. हालांकि, कुछ कैटगरी वालों को उम्र सीमा में छुट दी जाएगी. ऐसे में आवेदन से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें.
कितनी मिलेगी सैलरी?
इस पद पर सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को नोटिफिकेशन के अनुसार, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक प्रति माह सैलरी मिलेगी. बता दें, इस पद पर सेलेक्शन के लिए आपको लिखित परीक्षा होगी. इस परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा.
कैस कर सकते है अप्लाई?
इस भर्ती के आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा.
लिंक एक्टिव होने के बाद आपको होम पेज पर लिंक शो हो जाएगी.
अब रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक करें और मांगी गई डिटेल्स को लिखकर रजिस्ट्रेशन फीस के साथ सबमिट कर दें.
लास्ट में फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें.
एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in