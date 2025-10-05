Advertisement
20 से 35 साल वालों के लिए नौकरी का मौका; स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के पदों पर निकली सैंकड़ों भर्ती, जानें प्रोसेस

GPSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट पर वैकेंसी निकली हैं. जानें कौन और कैसे अप्लाई कर सकता है. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 05, 2025, 09:01 AM IST
State Tax Inspector Vacancy 2025: अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) ने स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर के सैंकड़ों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2025 है. 

कैटगरी वाइज वैकेंसी

  • जनरल- 139

  • एसईबीसी- 85

  • एसटी- 51

  • ईडब्ल्यूएस- 25

  • एससी- 23

  • कुल-323

कौन कर सकता है अप्लाई?
इस भर्ती के लिए वो ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा दी है ओर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस परीक्षा तक उन्हें अपना रिजल्ट दिखाना होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को हिन्दी और गुजराती भाषा का ज्ञान भी हो. साथ ही उम्मीदवारों की उम्र कम से कम 20 साल और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी के लिए आप जारी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें. 

कैसे होगा सेलेक्शन?
इस भर्ती के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जरिए आपका चयन किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें, तो अनारक्षित उम्मीदवारों को 100 रुपये और पोस्टल/ऑनलाइन चार्ज देने होंगे. वहीं, SC/ST/सीईबीसी/EWUS/PWUD/एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है. साथ ही भर्ती में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट को अच्छी सैलरी दी जाएगी. 

CSIR NET 2025: सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? जानें कैसे करें आवेदन

कैसे करें अप्लाई?

  • भर्ती के आवेदन के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

  • यहां आपको Recruitment सेक्शन में इस भर्ती से जुड़े लिंक पर क्लिक करना है. 

  • अब बेसिक डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें. 

  • नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी को अच्छे से लिखकर फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

नोटिफिकेशन लिंक-
डायरेक्ट लिंक- 

