GPSC Recruitment 2025: शिक्षकों के लिए खुशखबरी! असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन शुरू, सैलरी 68,900 तक

GPSC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी करने रहने युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. गुजरात लोक सेवा आयोग (GPSC) ने राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर क्लास -1 के 72 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 18 अक्टूबर, 2025 से शुरू हो गई है और जारी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि 03 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gpsc.gujarat.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 72 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली वैकेंसी

जनरल मेडिसिन - 23 पद

जनरल सर्जरी - 21 पद

ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी - 09 पद

पीडियाट्रिक्स - 08 पद

ऑर्थोपेडिक्स - 11 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जनरल मेडिसिन - M.D. (मेडिसिन) / M.D. (जनरल मेडिसिन) / DNB (जनरल मेडिसिन)

जनरल सर्जरी - M.S.(सर्जरी) / M.S. (जनरल सर्जरी) / DNB (जनरल सर्जरी)

ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी - M.D. (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) / M.S. (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी) / DNB (ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी)

पीडियाट्रिक्स - M. D. (पीडियाट्रिक्स) / DNB (पीडियाट्रिक्स)

ऑर्थोपेडिक्स - M.S. (ऑर्थोपेडिक्स) / DNB (ऑर्थोपेडिक्स)

आयु सीमा

अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 43 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी पे-लेवल - 11 के अनुसार 68,900 रुपए प्रति महीने होगी. इसके अलावा उन्हें अन्य प्रकार के लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 100 रुपए

SC, ST, SEBC, EWS, PwBD, भूतपूर्व सैनिक (केवल गुजरात ) - नि:शुल्क

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा (प्रीलिम्स)

इंटरव्यू

परीक्षा पैटर्न

लिखित परीक्षा (प्रीलिम्स) का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 19 जनवरी, 2026 को किया जाएगा. परीक्षा में 200 अंकों के लिए 200 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिसकी समय सीमा 3 घंटे की होगी. वहीं, प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले कैंडिडेट्स को ही 100 अंकों के लिए आयोजित की जाने वाली इंटरव्यू राउंड के लिए जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, प्रीलिम्स परीक्षा के अंकों का वेटेज 50% और इंटरव्यू के अंकों का वेटेज 50% होगा, जिसके आधार पर चयनित उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gpssb.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या फिर नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

