GPSSB Recruitment 2025: इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छा मौका है। डिप्लोमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:58 AM IST
GPSSB Recruitment 2025: अरे वाह... सिर्फ डिप्लोमा वालों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी! 350 पद भर्ती के लिए ये लोग कर सकते हैं आवेदन

GPSSB Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की चाह ज्यादातर लोगों की होती है और विभिन्न क्षेत्र में नौकरी के लिए लोग आवेदन भी करते रहते हैं. अलग-अलग योग्यता वालों के लिए सरकारी भर्ती निकलती रहती है. इंजीनियरिंग से संबंधित क्षेत्र में सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए शानदार मौका है. सिर्फ डिप्लोमा वाले भी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं. गुजरात पंचायत सर्विस सेलेक्शन बोर्ड (GPSSB) की ओर से भर्ती की जा रही है. 350 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि आवेदन के लिए आखिरी तारीख क्या है और किन स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन किया जा सकता है?

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

गुजरात पंचायत सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से कुल 350 एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर पद की भर्ती की जा रही है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 6 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट- gpssb.gujarat.gov.in पर जाना होगा.

किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा चलेगा.
  • सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं.
  • डिप्लोमा और कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेसिक जानकारी वाले आवेदन कर सकते हैं.
  • हिंदी और गुजराती भाषा का ज्ञान होना जरूरी है.
  • न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष जरूरी है.

कितनी है आवेदन फीस?

एसटी/ एससी/एसईबीसी/ ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी/ एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क नहीं है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले गुजरात पंचायत सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. gpssb.gujarat.gov.in पर जाने के बाद होम पेज पर ‘Career Section’ देखें.
  3. एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर पद भर्ती का आवेदन पत्र शो हो जाएगा.
  4. ‘Apply Online’ पर क्लिक करें लिंक के जरिए नया पेज खुलेगा.
  5. आवेदन पत्र में मांगी जा रही सारी जानकारी को भर दें.
  6. लेटेस्ट तस्वीर और हस्ताक्षर का स्कैन अपलोड कर दें.
  7. आवेदन फीस को जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें.
  8. आखिर में कन्फर्मेशन का प्रिंट आउट निकाल लें या डाउनलोड कर लें.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...

TAGS

GPSSB Recruitment 2025

