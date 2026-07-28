DU छात्रों के लिए शानदार मौका! पढ़ाई के साथ हर महीने 25000 रुपये तक कमाई, ऐसे करें आवेदन

Delhi University Paid Internship Programme 2026: आज के समय में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि काम का अनुभव हासिल करना भी ज्यादा जरूरी है. अगर पढ़ने के दौरान ही कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिससे कमाई भी और पढ़ाई भी तो छात्रों के लिए इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती है. करियर के शानदार अवसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को मिलमे वाले हैं. दरअसल, डीयू में नई इंटर्नशिप और प्लेसमेंट से संबंधित भर्तियां निकली है.
ऐसे में उन छात्रों को लाभ हो सकेगा जो पढ़ने के साथ काम के अनुभव की तलाश कर रहे हैं. अलग-अलग कंपनियां विभिन्न कोर्स के छात्रों को इंटर्नशिप का मौका दे रही हैं, जहां चयनित उम्मीदवारों को 25,000 तक का स्टाइपेंड हर महीने दिया जा सकता है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, Be Quotient, Planet 9X Technologies और Internzvalley ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं. इन अवसरों के लिए साइकोलॉजी, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स-मार्केटिंग जैसे विषयों के छात्र आवेदन कर सकते हैं.
बी कोशेंट ने BA, MA या साइकोलॉजी से जुड़े विषयों की पढ़ाई कर रहे या पूरी कर चुके छात्रों के लिए इंटर्नशिप शुरू की है. यह इंटर्नशिप मुंबई में होगी और इसकी अवधि 3 से 6 महीने रहेगी. चयनित छात्रों को हर महीने 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक स्टाइपेंड दिया जाएगा. इस अवसर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई निर्धारित की गई है.
बीबीए और बीकॉम के छात्रों के लिए प्लैनेट 9X टेक्नोलॉजीज ने इंटर्नशिप निकाली है. ये इंटर्नशिप नई दिल्ली में होगी. चयनित उम्मीदवारों को 25,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा. आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है.
इंटर्नजवैली ने बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न (सेल्स और मार्केटिंग) और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट (BDA) पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. ये अवसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित कोर्सों में पढ़ रहे 2023 से 2027 बैच के छात्रों के लिए है. चयनित उम्मीदवारों को बेंगलुरु कार्यालय से फुल-टाइम काम करना होगा. इंटर्नशिप के दौरान 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा. वहीं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पद पर प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को 7.5 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज मिल सकता है.
जो छात्र पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए ये इंटर्नशिप युजफुल साबित हो सकती है. इससे न सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स विकसित होंगी, बल्कि भविष्य में नौकरी के बेहतर अवसर मिलने की संभावना भी बढ़ेगी. इसलिए योग्य छात्र समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.