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DU छात्रों के लिए शानदार मौका! पढ़ाई के साथ हर महीने 25000 रुपये तक कमाई, ऐसे करें आवेदन

Delhi University Paid Internship Programme 2026: क्या आप भी पढ़ाई करने के साथ कमाई करना चाहते हैं? अगर हां, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों को एक अच्छा मौका दिया जा रहा है. आइए जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स को हर महीने 25000 रुपये तक मासिक स्टाइपेंड मिल सकता है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:22 PM IST
DU छात्रों के लिए शानदार मौका! पढ़ाई के साथ हर महीने 25000 रुपये तक कमाई, ऐसे करें आवेदन
Image Credit: Delhi University Paid Internship Programme

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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