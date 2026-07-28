DU छात्रों के लिए शानदार मौका! पढ़ाई के साथ हर महीने 25000 रुपये तक कमाई, ऐसे करें आवेदन

इंटर्नजवैली ने बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न (सेल्स और मार्केटिंग) और बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट (BDA) पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है. ये अवसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित कोर्सों में पढ़ रहे 2023 से 2027 बैच के छात्रों के लिए है. चयनित उम्मीदवारों को बेंगलुरु कार्यालय से फुल-टाइम काम करना होगा. इंटर्नशिप के दौरान 15,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलेगा. इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर 10,000 रुपये तक का इंसेंटिव भी दिया जाएगा. वहीं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट पद पर प्रोबेशन सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को 7.5 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज मिल सकता है.