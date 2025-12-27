GRSE Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट युवाओं के लिए बड़ी भर्ती! 226 अप्रेंटिस पदों पर आवेदन शुरू, जानिए लास्ट डेट

GRSE Apprentice Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने से अपने करियर की शुरुआत करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स (GRSE) ने अप्रेंटिस के विभिन्न 226 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट grse.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 226 पदों पर निकली वैकेंसी

ट्रेड अपरेंटिस (एक्स-ITI) - 80 पद

ट्रेड अपरेंटिस (फ्रेशर) - 40 पद

ग्रेजुएट अपरेंटिस - 40 पद

तकनीशियन अपरेंटिस - 60 पद

HR ट्रेनी - 06 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान/यूनिवर्सिटी/बोर्ड से संबंधित पद अनुसार 10वीं / ITI / डिप्लोमा / इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड

चयनित उम्मीदवारों को 8,200 से 15,000 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 14 साल और अधिकतम आयु 26 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.12.2025 के आधार पर की जाएगा. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

मेरिट लिस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट grse.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

