GRSE Recruitment 2025: 56 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! मैनेजर के 100+ पदों पर आवेदन शुरू, 3 लाख तक होगी मंथली सैलरी

GRSE Recruitment 2025 Notification: गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स (GRSE) ने मैनेजर के विभिन्न 107 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार 09 जनवरी, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:46 PM IST
GRSE Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स और इंजीनियर्स (GRSE) ने मैनेजर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के विभिन्न 107 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 09 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट grse.in या jobapply.in/grse2025 पर जाकर तय लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 107 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (टेक्निकल) - 01 पद

  • चीफ जनरल मैनेजर (टेक्निकल) - 03 पद

  • जनरल मैनेजर (टेक्निकल-कमर्शियल) - 01 पद

  • एडिशनल जनरल मैनेजर (टेक्निकल) - 07 पद

  • एडिशनल जनरल मैनेजर (रीजनल ऑफिस-दिल्ली) - 01 पद

  • डिप्टी जनरल मैनेजर (टेक्निकल) - 07 पद

  • सीनियर मैनेजर (टेक्निकल) - 04 पद

  • सीनियर  मैनेजर (एडमिन) - 01 पद

  • सीनियर  मैनेजर (कंपनी सेक्रेटरी) - 01पद

  • मैनेजर (फाइनेंस) - 01 पद

  • मैनेजर (IT) - 01 पद

  • मैनेजर (टेक्निकल) - 07 पद

  • डिप्टी मैनेजर (लीगल) - 01 पद

  • डिप्टी मैनेजर (मेडिकल) - 01 पद

  • डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल) - 01 पद

  • डिप्टी मैनेजर (फाइनेंस) - 01 पद

  • डिप्टी मैनेजर (टेक्निकल QA-NDT) - 01 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (सेफ्टी) - 01 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (मेडिकल) - 01 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (नेवल आर्किटेक्चर) - 08 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (मैकेनिकल) - 06 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 04 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक्स) - 06 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (सिविल) - 01 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (ह्यूमन रिसोर्स) - 01 पद

  • असिस्टेंट मैनेजर (कंपनी सेक्रेटरी) - 01 पद

  • जूनियर मैनेजर (सिक्योरिटी) - 02 पद

  • जूनियर मैनेजर (टेक्निकल - इंजीनियरिंग) - 01 पद

  • जूनियर मैनेजर (टेक्निकल - हल्ल) - 01 पद

  • जूनियर मैनेजर (टेक्निकल) - 03 पद

  • जूनियर मैनेजर (टेक्निकल - इलेक्ट्रिकल & इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम) - 03 पद

  • प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट - 01 पद

  • डिप्टी जनरल मैनेजर - 03 पद

  • सीनियर  मैनेजर (टेक्निकल) - 08 पद

  • सीनियर  मैनेजर (टेक्निकल-डिजाइन) - 01 पद

  • मैनेजर (मेडिकल) - 02 पद

  • मैनेजर (टेक्निकल - डिजाइन) - 01 पद

  • मैनेजर (डिजाइन) - 02 पद

  • डिप्टी मैनेजर (डिजाइन) - 05 पद

  • डिप्टी मैनेजर (IT) -  01 पद

  • डिप्टी मैनेजर (मेडिकल) - 01 पद

  • जूनियर मैनेजर (सिक्योरिटी) - 1 पद

  • जूनियर मैनेजर (टेक्निकल - इलेक्ट्रिकल & इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम) - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार इंजीनियरिंग डिग्री/ MBA / CA / CMA / LLB / MBBS / डिप्लोमा होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवारों के पास अन्य निर्धारित पात्रता भी होनी चाहिए.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का अधिकतम आयु 56 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: IOCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए बेहतरीन मौका! 500+ पदों पर बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

आवेदन शुल्क 

  • जनरल/EWS/OBC - 590 रुपये 

  • SC/ST/PwD/महिला - नि:शुल्क 

चयन प्रक्रिया 

  • शॉर्टलिस्टिंग

  • लिखित परीक्षा 

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

इतनी होगी सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 से 300,000 रुपये तक प्रति महीने होगी. 

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन  करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट grse.in या jobapply.in/grse2025  पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें. 

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: CSL Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश खत्म! 35 साल वालों के लिए 130 से ज्यादा पदों पर निकली वैकेंसी, 26 दिसंबर से आवेदन शुरू

