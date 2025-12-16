GSSSB Recruitment 2025: जूनियर फार्मासिस्ट के 200+ पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 18 से 35 साल वालों के पास मौका, आज से आवेदन शुरू

GSSSB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. गुजरात सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GSSSB) ने जूनियर फार्मासिस्ट, क्लास-III (पैरामेडिकल कैडर) के कुल 209 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार फार्मेसी में ग्रेजुएशन की डिग्री या फार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री या फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ लगभग 2 सालों का अनुभव होना चाहिए. कैंडिडेट के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और गुजराती या हिंदी या दोनों भाषाओं का ज्ञान के साथ नियुक्ति के समय गुजरात राज्य फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

जनरल - 500 रुपये

SEBC, SC, ST, EWS, PwD, महिला, एक्स-सर्विसमैन - 400 रुपये

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

