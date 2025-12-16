Advertisement
GSSSB Recruitment 2025: जूनियर फार्मासिस्ट के 200+ पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 18 से 35 साल वालों के पास मौका, आज से आवेदन शुरू

GSSSB Recruitment 2025 Notification: गुजरात सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड(GSSSB) ने जूनियर फार्मासिस्ट के कुल 209 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:59 PM IST
GSSSB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. गुजरात सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GSSSB) ने जूनियर फार्मासिस्ट, क्लास-III (पैरामेडिकल कैडर) के कुल 209 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 16 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार फार्मेसी में ग्रेजुएशन की डिग्री या फार्मेसी में डॉक्टरेट की डिग्री या फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ लगभग 2 सालों का अनुभव होना चाहिए. कैंडिडेट के पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और गुजराती या हिंदी या दोनों भाषाओं का ज्ञान के साथ नियुक्ति के समय गुजरात राज्य फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड होना चाहिए.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.12.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: CLAT 2026 फाइनल आंसर की जारी, कब आएगा रिजल्ट? ऐसे करें डाउनलोड

आवेदन शुल्क

  • जनरल - 500 रुपये 

  • SEBC, SC, ST, EWS, PwD, महिला, एक्स-सर्विसमैन - 400 रुपये 

चयन प्रक्रिया 

  • लिखित परीक्षा

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: IAIP 2026: इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, इस दिन से पहले करें आवेदन, रोजाना इतना मिलेगा स्टाइपेंड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

