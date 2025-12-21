GPRB Recruitment 2025: पुलिस बनने का सपना होगा पूरा! 12वीं पास युवाओं के लिए 13591 पदों पर बंपर भर्ती, बिना देरी करें आवेदन

GPRB Recruitment 2025 Notification: देश के लाखों युवाओं का सपना पुलिस में भर्ती होकर समाज की सेवा करने का होता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपके लिए यह एक शानदार मौका है. गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (GPRB) ने पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) और लोकरक्षक (कांस्टेबल) के कुल 13,591 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने जारी पदों के लिए अभी तक आवेदन नहीं है, वे आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर तुरंत अप्लाई कर दें, क्योंकि आवेदन विंडो बंद होने के बाद आपके हाथ से ये सुनहरा मौका निकल जाएगा.

इन 13,591 पदों पर निकली वैकेंसी

GPRB पुलिस लोकरक्षक (कांस्टेबल) - 12,733 पद

GPRB पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) - 858 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

कांस्टेबल - 12वीं पास

PSI - ग्रेजुएशन की डिग्री

आयु सीमा

कांस्टेबल - न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 33 साल

PSI - न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम आयु 35 साल

चयन प्रक्रिया

फिजिकल टेस्ट (PET & PST).

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल एग्जामिनेशन

मेरिट लिस्ट

इतनी होगी सैलरी

कॉन्स्टेबल- 21,700 रुपए प्रति महीने

पुलिस सब इंस्पेक्टर - 38,060 रुपए प्रति महीने

ऐसे करें आवेदन:

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

