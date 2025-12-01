Gujarat Police Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका! गुजरात पुलिस में 13591 पदों पर निकली बंपर भर्तियां, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

GPRB Recruitment 2025 Notification for Various Posts: पुलिस की नौकरी कर जनता की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. गुजरात पुलिस में पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर और लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल/जेल सिपाही) के विभिन्न 13,591 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं. वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in या ojas.gujarat.gov.in पर लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 13,591 पदों पर निकली वैकेंसी

पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर

अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर - 659 पद

आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर - 129 पद

जेलर ग्रुप-2 - 70 पद

कुल - 858 पद

लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल/जेल सिपाही)

अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल - 6,942 पद

आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल - 2,458 पद

आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (SRPF) - 3,002 पद

जेल सिपाही (पुरुष) - 300 पद

जेल सिपाही (महिला/मैट्रन) - 31 पद

कुल - 12,733 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर - ग्रेजुएशन की डिग्री

लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल/जेल सिपाही) - 12वीं पास

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in या ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

