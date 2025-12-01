Advertisement
trendingNow13024726
Hindi Newsनौकरी

Gujarat Police Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका! गुजरात पुलिस में 13591 पदों पर निकली बंपर भर्तियां, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

Gujarat Police Recruitment 2025 Vacancy: गुजरात पुलिस मेंअलग-अलग कुल 13,591 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gujarat Police Recruitment 2025: युवाओं के लिए सुनहरा मौका! गुजरात पुलिस में 13591 पदों पर निकली बंपर भर्तियां, इस दिन शुरू होंगे आवेदन

GPRB Recruitment 2025 Notification for Various Posts: पुलिस की नौकरी कर जनता की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. गुजरात पुलिस में पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर और लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल/जेल सिपाही) के विभिन्न 13,591 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 03 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं. वे आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in या  ojas.gujarat.gov.in पर लास्ट डेट तक आवेदन कर सकते हैं.

इन 13,591 पदों पर निकली वैकेंसी 

पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर 

Add Zee News as a Preferred Source

  • अनआर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर - 659 पद

  • आर्म्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर - 129 पद

  • जेलर ग्रुप-2 - 70 पद

कुल - 858 पद

लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल/जेल सिपाही)

  • अनआर्म्ड पुलिस कांस्टेबल - 6,942 पद

  • आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल - 2,458 पद

  • आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल (SRPF) - 3,002 पद

  • जेल सिपाही (पुरुष) - 300 पद

  • जेल सिपाही (महिला/मैट्रन) - 31 पद 

कुल - 12,733 पद 

ये भी पढ़ें: BFUHS Recruitment 2025: 18 से 37 साल वालों के लिए खुशखबरी! इस यूनिवर्सिटी में 154 पदों पर निकली भर्ती, जानिए कितनी होगी सैलरी

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार 12वीं या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

  • पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) कैडर - ग्रेजुएशन की डिग्री

  • लोकरक्षक कैडर (कांस्टेबल/जेल सिपाही) - 12वीं पास 

ऐसे करें आवेदन 

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gprb.gujarat.gov.in या  ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें (यदि लागू हो).

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: RRB NTPC Recruitment 2025: खुशखबरी! 3058 पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट एक्सटेंड, अब 4 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

 
About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Gujarat Police Recruitment 2025

Trending news

मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
NMIA
मुंबई में खुला नया एयरपोर्ट, पैसेंजर ट्रायल भी सफल; कब से शुरु होंगी उड़ानें?
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
Winter Session
'मुद्दों पर बोलना, मुद्दे उठाना नाटक नहीं...' प्रियंका गांधी ने मोदी पर साधा निशाना
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
Parliament winter session
एजुकेशन, परमाणु ऊर्जा और इंश्योरेंस... शीतकालीन सत्र में ये 7 जरूरी बिल होंगे पेश
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
Parliament winter session
मैं टिप्स देने को तैयार हूं... बार-बार हार रहे विपक्ष पर पीएम का तंज, जानें क्या कहा
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
mumbai air pollution
मुंबई में भी जहरीली हुई हवा, दिल्ली से कम प्रदूषण के बावजूद GRAP-4 लागू
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
NIA raid
कश्मीर में NIA ने रातभर 10 जगहों पर की छापेमारी, शोपियां-पुलवामा में मिले सुराग
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
India Navy
क्या बांग्लादेश अब भी दोस्त है? यूनुस के भारत विरोधी रुख पर नेवी चीफ ने क्या कहा?
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
india fertility rate
बुजुर्ग बढ़ेंगे, बच्चे घटेंगे, देश की बढ़ती आबादी के बीच आई ये 'खुशखबरी'
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
Tamil Nadu
कोयंबटूर में खूनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी, लगाया स्टेटस
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द
family man 3
मोरे कहां है? फैमिली मैन-3 में जेके के डायलॉग में छिपा है 2.5 लाख भारतीयों का दर्द