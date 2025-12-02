Advertisement
trendingNow13026268
Hindi Newsनौकरी

GPSC Recruitment 2025: 20 से 35 साल वालों के पास मौका! वेटरनरी ऑफिसर सहित 425 पदों पर भर्ती शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

GPSC Recruitment 2025 Vacancy: गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) ने वेटनरी ऑफिसर सहित विभिन्न 425 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर 13 दिसंबर, 2025 आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 02, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GPSC Recruitment 2025: 20 से 35 साल वालों के पास मौका! वेटरनरी ऑफिसर सहित 425 पदों पर भर्ती शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

GPSC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) ने वेटरनरी ऑफिसर, डेंटल सर्जन सहित विभिन्न 425 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 425 पदों पर निकली वैकेंसी 

  • कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट, क्लास-2 : 01 पद 

    Add Zee News as a Preferred Source

  • डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन/असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्लास 1/2 : 13 पद

  • सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, क्लास-2 : 01 पद

  • डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी, क्लास-1 : 01 पद

  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लास-2 : 04 पद

  • लैंग्वेज डायरेक्टर, क्लास-1 : 01 पद

  • असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लास-2: 04 पद

  • लैंग्वेज डायरेक्टर, क्लास-1 : 01 पद

  • एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गुजरात फिशरीज सर्विस, क्लास-2 : 04 पद

  • असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी, क्लास-2 : 04 पद

  • इंस्पेक्टर ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, क्लास-2 : 15 पद

  • एजुकेशनल डिपार्टमेंट (शिक्षण सहायक), क्लास-2 : 128 पद

  • एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल स्टेट सर्विस, क्लास -2 : 20 पद

  • डेंटल सर्जन, क्लास-2 : 36 पद

  • वेटरनरी ऑफिसर, क्लास -2 : 70 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/B.E/B.Tech/BDS/B.V.Sc/Ph.D या आवेदित पद के अनुसार समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: SSC GD Constable 2026: 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा अवसर! एसएससी ने कांस्टेबल के 25487 पदों पर निकाली भर्ती, तुरंत करें आवेदन

इतनी होगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपए प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

  • लिखित परीक्षा

  • इंटरव्यू

  • डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है- 

  • जनरल - 100 रुपए

  • SC, ST, SEBC, EWS, PWD, एक्स सर्विसमैन - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: Maharashtra Police Recruitment 2025: जॉब चाहने वालों के लिए खुशखबरी! 15631 पदों पर आवेदन की डेट एक्सटेंड, अब मिस न करें ये मौका

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

GPSC Recruitment 2025

Trending news

महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
sanchar sathi app
सरकार के 'संचार' ऐप पर घमासान, कांग्रेस बोली- जासूसी ठीक नहीं, सिंधिया का आया जवाब
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
Telangana
जहां दफन हुई मां, वहां से हट नहीं रही बेटी; 3 दिन से कब्रिस्तान में गुजार रही रात
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
Indi Go
कुवैत-हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट में बम हैं...मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें अपडेट
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
Telangana HC
IAS की पद पर IPS को मिल गई नौकरी, मचा हंगामा, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
Tirupati Balaji temple
तिरुपति बाला जी मंदिर के वो रहस्य जो आज भी पहेली हैं, मूर्ति को आता है पसीना और...
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
ganesh baraiya
20 किलो वजन, 3 फीट लंबा डॉक्टर… गुजरात के डॉ गणेश बरैया; कोर्ट ने बदले नियम
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
Parliament winter session
Parliament Winter Session Live (Day 2): SIR पर बहस को लेकर विपक्षी सांसदों का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित, जानें अब तक क्या हुआ?
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, 2 दिसंबर से इन राज्यों में कड़ाके की सर्दी-शीतलहर से मचेगा कोहराम!