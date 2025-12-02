GPSC Recruitment 2025: 20 से 35 साल वालों के पास मौका! वेटरनरी ऑफिसर सहित 425 पदों पर भर्ती शुरू, 1.77 लाख तक होगी सैलरी

GPSC Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन (GPSC) ने वेटरनरी ऑफिसर, डेंटल सर्जन सहित विभिन्न 425 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 29 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 425 पदों पर निकली वैकेंसी

कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट, क्लास-2 : 01 पद

डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन/असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्लास 1/2 : 13 पद

सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, क्लास-2 : 01 पद

डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी, क्लास-1 : 01 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लास-2 : 04 पद

लैंग्वेज डायरेक्टर, क्लास-1 : 01 पद

असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, क्लास-2: 04 पद

लैंग्वेज डायरेक्टर, क्लास-1 : 01 पद

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, गुजरात फिशरीज सर्विस, क्लास-2 : 04 पद

असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ लाइब्रेरी, क्लास-2 : 04 पद

इंस्पेक्टर ऑफ बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, क्लास-2 : 15 पद

एजुकेशनल डिपार्टमेंट (शिक्षण सहायक), क्लास-2 : 128 पद

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जनरल स्टेट सर्विस, क्लास -2 : 20 पद

डेंटल सर्जन, क्लास-2 : 36 पद

वेटरनरी ऑफिसर, क्लास -2 : 70 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार ग्रेजुएशन/पोस्ट-ग्रेजुएशन/B.E/B.Tech/BDS/B.V.Sc/Ph.D या आवेदित पद के अनुसार समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 56,100 से 1,77,500 रुपए प्रति महीने होगी.

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल - 100 रुपए

SC, ST, SEBC, EWS, PWD, एक्स सर्विसमैन - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

