GSSSB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका! 426 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1.26 लाख से ज्यादा

GSSSB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GSSSB) ने सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर के 426 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं.

इन 426 पदों पर निकली वैकेंसी

सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर (क्लास-3) - 321 पद

अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर (क्लास-3) - 105 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार BA, BCA, BBA, B.Com या B.Sc की डिग्री बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और गुजराती और हिंदी भाषा के साथ होनी चाहिए.

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 25,500 से 1,26,600 रुपए प्रति महीने होंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

प्रीलिम्स मेंस जनरल 500 रुपए 600 रुपए आरक्षित वर्ग 400 रुपए 500 रुपए

चयन प्रक्रिया

प्रीलिम्स

मेंस

फाइनल मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकार वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

