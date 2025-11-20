Advertisement
GSSSB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका! 426 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1.26 लाख से ज्यादा

GSSSB Recruitment 2025 Vacancy: गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GSSSB) ने विभिन्न 426 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:03 PM IST
GSSSB Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका! 426 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 1.26 लाख से ज्यादा

GSSSB Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (GSSSB) ने सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर, अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर के 426 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाकर लास्ट डेट से पहले आवेदन कर सकते हैं. 

इन 426 पदों पर निकली वैकेंसी

  • सब अकाउंटेंट, सब ऑडिटर (क्लास-3) - 321 पद

  • अकाउंटेंट, ऑडिटर और डिप्टी ट्रेजरी ऑफिसर (क्लास-3) - 105 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार BA, BCA, BBA, B.Com या B.Sc की डिग्री बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और गुजराती और हिंदी भाषा के साथ होनी चाहिए. 

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 25,500 से 1,26,600 रुपए प्रति महीने होंगे.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 30.11.2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: WCL Recruitment 2025: 10वीं पास से ग्रेजुएट्स के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 1213 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू

आवेदन शुल्क 

  प्रीलिम्स मेंस 
जनरल 500 रुपए 600 रुपए
आरक्षित वर्ग 400 रुपए 500 रुपए

चयन प्रक्रिया 

  • प्रीलिम्स 

  • मेंस 

  • फाइनल मेरिट लिस्ट

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकार वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें. 

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें. 

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं. 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

ये भी पढ़ें: NVS Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी! लैब अटेंडेंट के 165 पदों पर भर्ती, 56 हजार से ज्यादा होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

GSSSB Recruitment 2025

