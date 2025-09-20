H-1B Visa: अमेरिका में H-1B वीजा वालों की चली जाए नौकरी, तो क्या करें वर्कर? जानें ग्रेस पीरियड कैसे फायदेमंद

H-1B Visa Worker: पिछले कुछ समय से संयुक्त राज्य अमेरिका के H-1B वीजा काफी चर्चाओं में है जोकि एक गैर-आप्रवासी वीजा है. अमेरिका में एच-1बी वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी. ऐसे लोग जो अमेरिका के रहने वाले नहीं है बल्कि अन्य देश यानी विदेशी श्रमिक हैं उनको अस्थायी तौर पर काम करने के लिए एच-1बी वीजा दिया जाता है. इसे खासतौर पर बिजनेस के लिए एक कार्य-आधारित वीजा भी कहा जाता है. आमतौर पर आईटी, इंजीनियरिंग और और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र वालों को एच-1बी वीजा मिल सकता है.

अमेरिका में बड़े-बड़े अस्पताल से लेकर टेक कंपनियों तक में हायरिंग के लिए एच-1बी वीजा का यूज होता है जिस वजह से अमेरिका में नौकरी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वीजा एच-1बी है. हालांकि, H-1B वीजा के नए नियम के कारण वर्कर के लिए तनाव का माहौल बना हुआ है और वीजा के कारण नौकरी जाने समेत आगे की चिंता सता रही है. H-1B वीजा के नए नियम क्या है? क्या करें अगर H-1B वीजा वालों की नौकरी चली जाए? अमेरिका में क्या है ग्रेस पीरियड और कैसे मिलेगा लाभ? आइए इन सभी के बारे में जानते हैं.

क्या है H-1B वीजा के नए नियम?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H-1B वीजा के नियमों में बदलाव किया गया है. इसके तहत कुछ H-1B वीजा वालों के लिए समस्या बढ़ सकती है. दरअसल, अमेरिका में गैर-इमिग्रेंट वर्कर के तौर पर अब डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल पाएगी. एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदन करने वालों को 100,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपये से अधिक फीस देनी होगी. ऐसे में कंपनियों के लिए खर्च बहुत बढ़ा सकता है.

H-1B वीजा वालों की चली जाए नौकरी तो वो क्या करें?

पिछले कुछ महीनों में अमेरिका की टेक कंपनियों ने कई लोगों की छंटनी की है. बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां- गूगल, माइक्रोसॉफ्ट समेत अमेजन ने भी अपने कई कर्मचारियों को निकाला है. ऐसे में सबसे चिंतित एच-1बी वाले भारतीय कर्मचारी हैं और सोच में है कि उनकी जॉब चली गई तो क्या होगा. अगर आप भी चिंतित है तो बता दें कि जॉब जाने पर अमेरिका से निकलना नहीं पड़ेगा बल्कि ऐसी स्थिति में ग्रेस पीरियड काम का साबित हो सकता है.

अमेरिका में कैसे काम करेगा ग्रेस पीरियड?

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की सरकार के दौरान 60 दिनों के ग्रेस पीरियड नियम को जारी किया गया था. इसके तहत अमेरिका में H-1B वीजा वर्कर को जॉब चली जाने पर 60 दिनों का समय मिलेगा. अमेरिकी कानून अनुसार नॉन-इमिग्रेंट स्टेटस को खत्म करने से पहले एच-1बी धारकों को 60 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है. सरल भाषा में समझाए तो अगर एच-1 बी वालों की नौकरी चली जाए तो आपके पास नई नौकरी की तलाश करने के लिए 60 दिन का समय होता है. आप इन 60 दिनों में नई नौकरी या कोई अन्य वीजा प्राप्त कर अमेरिका में रह सकते हैं. ध्यान रहे कि H-1B वीजा वालों को केवल एक बार ग्रेस पीरियड का फायदा मिलता है.

ग्रेस पीरियड के दौरान क्या-क्या कर सकते हैं एच-1 बी वर्कर?

नई कंपनी में नौकरी की तलाश कर सकते हैं और जॉब मिलने पर नए H-1B वीजा के लिए आवेदन करना होगा.

H-1B वीजा की जगह अमेरिका के विजिटर वीजा या फिर स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का भी मौका होता है, नियम-शर्तों के आधार पर कर सकते हैं.

कब से कब तक माना जाता है ग्रेस पीरियड?

कंपनी के आखिरी दिन से ग्रेस पीरियड शुरू हो जाता है. उदाहरण के लिए अगर 30 तारीख को नौकरी गई है या आपने छोड़ी है तो आपके लिए उसी दिन से ग्रेस पीरियड शुरू हो जाता है. 60वें दिन ये खत्म हो जाता है. H-1B वीजा वर्कर ग्रेस पीरियड के दौरान अमेरिका में दूसरी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर सकता है. अगर नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो अपने देश भारत में भी लौटकर आ सकते हैं.

