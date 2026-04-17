Haryana Police Admit Card 2026: जारी हुआ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी एडमिट कार्ड, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

Haryana Police Constable PMT Admit Card OUT: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक माप परीक्षण का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है. अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में 20 अप्रैल से 26 अप्रैल 2026 के बीच शारीरिक माप परीक्षण (पीएमटी) को आयोजित किया जाएगा. प्रारंभिक चरण में पास होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं. कैसे और कहां से शारीरिक परीक्षा के लिए पीएमटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसके बारे में जाते हैं.

पीएमटी में कौन हो सकता है शामिल?

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक माप परीक्षा का हॉल टिकट जारी करने के साथ ही चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने प्रारंभिक चरण को पास कर लिया है वो पीएमटी में शामिल हो सकते हैं. एचएसएससी की मेरिट लिस्ट से उम्मीदवार अपना नाम चेक कर सकते हैं.

कहां से चेक करें पीएमटी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड?

आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर hssc.gov.in पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीएमटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जारी किया है. उम्मीदवार अपना सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करके एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे.

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