हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आवेदन के लिए अभी भी मौका, बढ़ा दी लास्ट डेट; जानें योग्यता से लेकर अप्लाई प्रोसेस

HSSC Constable Last Date Extended: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख में बदलाव किया गया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के पास अभी भी आवेदन का मौका है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Haryana Police Constable Recruitment Last Date Extended: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को बड़ी राहत दी गई है.ऐसे इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो अभी तक पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए उनके लिए आयोग ने लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. कुल 5,500 पदों पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन मौका दिया जा रहा है. साथ ही अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का निर्णय लिया है. आइए जानते हैं कि कब तक हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रदेश सरकार के निर्देश पर हरियाणा पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती के आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देना का निर्णय लिया है. इसके मुताबिक अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का फैसला लिया गया है.
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 5,500 पदों की भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है. 31 जनवरी 2026 को रात 11 बजकर 59 मिनट तक आवेदन के लिए एप्लिकेशन विंडो ओपन होगी. आयोग की ओर से ये भी साफ कहा जा चुका है कि अब किसी भी परिस्थिति में आवेदन की लास्ट डेट में कोई बदलाव नहीं होगा और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
आयोग के अनुसार 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं. 11 जनवरी से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है. पुरुष कांस्टेबल के 4500 पद और महिला कॉन्स्टेबल के 600 पदों पर भर्ती की जा रही है. इसके अलावा जीआरपी में 400 पद कॉन्स्टेबल के लिए हैं.
साल 2022 के बाद से सीईटी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी.लगभग 3 साल हो गए हैं. लगातार दो बार 2022 और 2023 की भर्तियां कैंसिल हो गई थीं.ऐसे में कई उम्मीदवार सीईटी में शामिल नहीं हो पाए और वो अधिकतम आयु सीमा को पार करने के कारण एलिजिबल नहीं रहे लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद तीन साल के अधिकतम आयु सीमा में छूट दे दी गई है.
