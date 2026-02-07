Teacher Vacancy 2026: यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 1672 भर्तियां निकली, हर महीने लाखों रुपये तक सैलरी! जानें कैसे और किसे मिलेगी ये नौकरी?

Haryana PGT Teachers Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में टीचर्स की भर्ती निकलने का इंतजार है तो मौका अच्छा है. दरअसल, पीजीटी टीचर की नई नौकरी निकली है. हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के कुल 1672 पदों पर भर्ती निकली है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पीजीटी टीचर्स की जॉब का विज्ञापन है. इसके तहत योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा पीजीटी टीचर्स भर्ती के लिए आवेदन फीस कितनी है? क्या योग्यता चाहिए और आवेदन प्रोसेस क्या है? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Teacher Vacancy 2026: किन योग्यता की जरूरत?

किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से M.Sc कंप्यूटर साइंस या MCA या बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में से कोई कोर्स रेगुलर किया हो और उसमें न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत तक हो.

मैट्रिक परीक्षा हिन्दी या संस्कृत भाषा में दी हो या फिर 10+2 या B.A या M.A वाले उम्मीदवार भी योग्य हैं जिनका मुख्य सब्जेक्ट हिंदी रहा हो.

स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) या हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) परीक्षा क्वालीफाई किया हो.

आवेदन शुल्क कितना है?

दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है.

हरियाणा की डीएससी, ओएससी, ईएसएम, बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है.

DESM उम्मीदवार जो DSC, OSC, BC-A, BC-B, EWS या ESM हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है.

डीईएसएम जनरल वर्ग और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाने के बाद लॉगिन कर लें. इसके बाद आवेदन के लिए नोटिफिकेशन में ही लिंक शो होगा. पीजीटी टीचर्स भर्ती ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करे. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं. नाम, पता, क्वालिफिकेशन, आयु समेत अन्य डिटेल्स को एंटर कर दें. लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो को सब्मिट करें और फिर सिग्नेचर का स्कैन अपलोड कर दें. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद आवेदन पत्र को भी सब्मिट कर दें. इसके बाद आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

हरियाणा पीजीटी टीचर्स भर्ती के लिए 18 साल से 42 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे स्केल के माध्यम से 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक मासिक सैलरी मिल सकती है. साथ में भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. इस भर्ती के लिए 16 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

