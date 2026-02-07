Advertisement
trendingNow13101116
Hindi NewsनौकरीTeacher Vacancy 2026: यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 1672 भर्तियां निकली, हर महीने लाखों रुपये तक सैलरी! जानें कैसे और किसे मिलेगी ये नौकरी?

Teacher Vacancy 2026: यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 1672 भर्तियां निकली, हर महीने लाखों रुपये तक सैलरी! जानें कैसे और किसे मिलेगी ये नौकरी?

Haryana Teacher Vacancy 2026: अगर आप भी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. इस राज्य में पीजीटी टीचर्स की भर्ती निकली है. आइए जानते हैं कि कहां और कैसे पीजीटी टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

teacher recruitment 2026 apply online
teacher recruitment 2026 apply online

Haryana PGT Teachers Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में टीचर्स की भर्ती निकलने का इंतजार है तो मौका अच्छा है. दरअसल, पीजीटी टीचर की नई नौकरी निकली है. हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के कुल 1672 पदों पर भर्ती निकली है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पीजीटी टीचर्स की जॉब का विज्ञापन है. इसके तहत योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा पीजीटी टीचर्स भर्ती के लिए आवेदन फीस कितनी है? क्या योग्यता चाहिए और आवेदन प्रोसेस क्या है? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Teacher Vacancy 2026: किन योग्यता की जरूरत?

  • किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से M.Sc कंप्यूटर साइंस या MCA या बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी में से कोई कोर्स रेगुलर किया हो और उसमें न्यूनतम अंक 55 प्रतिशत तक हो.
  • मैट्रिक परीक्षा हिन्दी या संस्कृत भाषा में दी हो या फिर 10+2 या B.A या M.A वाले उम्मीदवार भी योग्य हैं जिनका मुख्य सब्जेक्ट हिंदी रहा हो.
  • स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (STET) या हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) परीक्षा क्वालीफाई किया हो.

आवेदन शुल्क कितना है?

  • दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क है.
  • हरियाणा की डीएससी, ओएससी, ईएसएम, बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर),  बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क है.
  • DESM उम्मीदवार जो DSC, OSC, BC-A, BC-B, EWS या ESM हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है.
  • डीईएसएम जनरल वर्ग और अन्य वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये है.

कैसे करें आवेदन?

  1. सबसे पहले हरियाणा लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाने के बाद लॉगिन कर लें.
  3. इसके बाद आवेदन के लिए नोटिफिकेशन में ही लिंक शो होगा.
  4. पीजीटी टीचर्स भर्ती ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करे.
  5. इसके बाद स्क्रीन पर आवेदन पत्र खुल जाएगा जिसमें मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर कर सकते हैं.
  6. नाम, पता, क्वालिफिकेशन, आयु समेत अन्य डिटेल्स को एंटर कर दें.
  7. लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो को सब्मिट करें और फिर सिग्नेचर का स्कैन अपलोड कर दें.
  8. आवेदन शुल्क को जमा करने के बाद आवेदन पत्र को भी सब्मिट कर दें.
  9. इसके बाद आवेदन पत्र के कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

हरियाणा पीजीटी टीचर्स भर्ती के लिए 18 साल से 42 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे स्केल के माध्यम से 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक मासिक सैलरी मिल सकती है. साथ में भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. इस भर्ती के लिए 16 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ें- बिना परीक्षा के सरकारी नौकरी... बैंक में निकली नई भर्ती, आवेदन से लेकर योग्यता तक यहां जानिए सब कुछ

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Haryana PGT Recruitment

Trending news

आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
jammu kashmir news
आदिल ढेर, सैफुल्लाह को घेरा...किश्तवाड़ में चौथे दिन चल रही मुठभेड़, तेज हुए ऑपरेशन
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
Multani Bakery
पहले छत पर घूमा, फिर 17वीं मंजिल से लगा दी छलांग, मशहूर बेकरी के मालिक ने दी जान
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
late Snowfall
पहाड़ों में 'सूखी सर्दी' का कहर! देर से आई बर्फ ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता...
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
mp jairam ramesh
भारत-US ट्रेड डील पर भड़की कांग्रेस, जयराम रमेश ने PM मोदी पर कसा तंज
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
Who is Ritu Tawde
BMC Mayor: मराठा समुदाय से ताल्लुक, गुजराती वार्डों में पकड़; कौन हैं रितु तावड़े
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
micro observers
किसी राज्य में नहीं हैं माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तो बंगाल में क्यों? SC में भड़की ममता...
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
Mumbai Mayoral Election
महायुति ने उम्मीदवारों का किया ऐलान, BJP की रितु तावड़े होंगी मेयर पद की दावेदार
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज