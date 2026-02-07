Teacher Vacancy 2026: यहां सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की 1672 भर्तियां निकली, हर महीने लाखों रुपये तक सैलरी! जानें कैसे और किसे मिलेगी ये नौकरी?

Haryana Teacher Vacancy 2026: अगर आप भी सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. इस राज्य में पीजीटी टीचर्स की भर्ती निकली है. आइए जानते हैं कि कहां और कैसे पीजीटी टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं?
Haryana PGT Teachers Recruitment 2026: सरकारी स्कूल में टीचर्स की भर्ती निकलने का इंतजार है तो मौका अच्छा है. दरअसल, पीजीटी टीचर की नई नौकरी निकली है. हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के कुल 1672 पदों पर भर्ती निकली है. हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें पीजीटी टीचर्स की जॉब का विज्ञापन है. इसके तहत योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा पीजीटी टीचर्स भर्ती के लिए आवेदन फीस कितनी है? क्या योग्यता चाहिए और आवेदन प्रोसेस क्या है? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.
हरियाणा पीजीटी टीचर्स भर्ती के लिए 18 साल से 42 साल तक के उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आरक्षित वर्गों को अधिकतम उम्र में छूट मिल सकती है. सैलरी की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे स्केल के माध्यम से 47,600 रुपये से 1,51,100 रुपये तक मासिक सैलरी मिल सकती है. साथ में भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी. इस भर्ती के लिए 16 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.
