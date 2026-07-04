/Haryana TET 2026: हरियाणा टीईटी परीक्षा आज, 2 घंटे 30 मिनट का होगा एग्जाम; रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश जानें

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026) में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. बोर्ड के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश गेट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम का खास ध्यान रखें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.