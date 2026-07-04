Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /नौकरी
  • /Haryana TET 2026: हरियाणा टीईटी परीक्षा आज, 2 घंटे 30 मिनट का होगा एग्जाम; रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश जानें

Haryana TET 2026: हरियाणा टीईटी परीक्षा आज, 2 घंटे 30 मिनट का होगा एग्जाम; रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश जानें

Haryana TET 2026 Exam Today: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) 2026 का आयोजन आज, 4 जुलाई से शुरू हो रहा है. ये परीक्षा 4 और 5 जुलाई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. आइए हरियाणा टीईटी परीक्षा से जुड़े सभी दिशा-निर्देशों के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 04, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:41 AM IST
Haryana TET 2026: हरियाणा टीईटी परीक्षा आज, 2 घंटे 30 मिनट का होगा एग्जाम; रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश जानें
Image Credit: Haryana TET 2026 Exam timings and guidelinesSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बंगाल में होगा खाकी का सम्मान, CM सुवेंदु पुलिस अफसरों के जन्मदिन पर भेजेंगे कार्ड
suvendu adhikari40 min ago
2
china45 min ago
3
Gujarat news59 min ago
4
Taylor Swift1 hr ago
5
Whatsapp1 hr ago