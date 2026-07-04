/Haryana TET 2026: हरियाणा टीईटी परीक्षा आज, 2 घंटे 30 मिनट का होगा एग्जाम; रिपोर्टिंग टाइम और जरूरी निर्देश जानें

Haryana TET 2026 Exam Today: बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) द्वारा आयोजित हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026) आज, 4 जुलाई से शुरू हो रही है. ये परीक्षा 4 और 5 जुलाई 2026 को राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा में PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर), TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और PRT (प्राइमरी टीचर) के तीन अलग-अलग स्तरों के लिए अभ्यर्थी शामिल होंगे. इस बार हरियाणा टीईटी के लिए 2.33 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 1,66,137 महिला और 67,157 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं.
परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बोर्ड और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और निगरानी के विशेष प्रबंध किए गए हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वो निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें. आइए हरियाणा टीईटी परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य जरूरी निर्देश जानते हैं.
लेवल 3 PGT उम्मीदवारों के लिए 4 जुलाई, शनिवार को होने वाली परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5.30 बजे तक का है. जबकि, 5 जुलाई, रविवार 2026 को होने वाली हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा का समय लेवल-2 (TGT) के लिए सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और लेवल-1 (PRT) के लिए दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक है.
हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET 2026) में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे 10 मिनट पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. बोर्ड के अनुसार, परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले सभी परीक्षा केंद्रों के प्रवेश गेट बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो निर्धारित रिपोर्टिंग टाइम का खास ध्यान रखें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें.
प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापन, दस्तावेजों की जांच और सुरक्षा जांच की जाएगी. इसलिए अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए समय पर पहुंचना बेहद जरूरी है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.
एडमिट कार्ड की रंगीन प्रिंटेड कॉपी
आधार कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
पासपोर्ट
HTET 2026 ड्रेस कोड के अनुसार परीक्षा केंद्र पर साधारण और हल्के कपड़े पहनकर आएं. ऐसे कपड़े पहनें जिनमें धातु (मेटल) का कम से कम इस्तेमाल हो. उसके अलावा अन्य चीजों का भी खास ध्यान रखें. ज्यादा जेब वाली पेंट न पहनें.
भारी आभूषण जैसे चेन, कंगन, बड़े झुमके आदि पहनने से बचें.
बड़े बकल वाली बेल्ट पहनकर न आएं.
स्मार्ट वॉच, डिजिटल घड़ी, फिटनेस बैंड या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पहनने योग्य डिवाइस प्रतिबंधित हैं.
कैप, धूप का चश्मा और अन्य अनावश्यक एक्सेसरी साथ न लाएं.