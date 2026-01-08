HCL Recruitment 2026: 70 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... यहां बिना परीक्षा होगी भर्ती, जानें कैसे?

HCL Recruitment 2026: क्या आपकी उम्र 70 साल तक है या उससे कम है? तो सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका है. एचसीएल में बिना परीक्षा के सीनियर पदों पर भर्ती की जा रही है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
HCL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना हर कोई देखता है. हालांकि, कई बार इस सपने के बीच उम्र की सीमा एक दीवार बन जाती है. हालांकि, अगर आप एक अनुभवी है और उम्र ज्यादा है फिर भी भर्ती के लिए योग्य हो सकते हैं. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में कई पदों पर भर्ती की जा रही है. अलग-अलग पद और योग्यता की मांग के साथ बिना परीक्षा के योग्य उम्मीदवार की सरकारी नौकरी लग सकती है. आवेदन करने के बाद चयनित उम्मीदवार को सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना होगा जिसके बाद हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी लग सकती है. आइए एचसीएल भर्ती के लिए योग्यता, आवेदन की लास्ट डेट और प्रोसेस के बारे में जानते हैं.
कब तक आवेदन का मौका?
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में कई पदों पर भर्ती की जा रही है जिसे लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन अपनानी होगी. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. इसके बाद ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन की लास्ट डेट 13 जनवरी 2026 है.
किस पद पर कितनी वैकेंसी?
किन योग्यता की जरूरत?
कैसे करें आवेदन?
सैलरी कितनी मिलेगी?
ये नौकरी हर महीने की फिक्स सैलरी के साथ नहीं है. इसमें प्रति विजिट के अनुसार पेमेंट दी जाएगी. सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद पर नियुक्त उम्मीदवार चाहे वो सीनियर पद पर हो या असिस्टेंट उनके लिए महीने में 16 विजिट होंगे. हर विजिट के 3500 रुपये से 6,250 रुपये तक पदानुसार भुगतान किया जाएगा. ऐसे में मासिक सैलरी अधिकतम 1 लाख रुपये तक हो सकती है. साथ में अन्य सुविधा जैसे रहने, आने जाने का खर्च, डीए आदि दी जाएगी.
मेडिकल प्रोफेशनल MBBS वालों के लिए भी कोई फिक्स सैलरी नहीं है. प्रत्येक विजिट के मुताबिक 3500 दिए जाएंगे. जबकि, MD/MS पद वालों को 4750 रुपये प्रति विजिट मिलेगे. अलग से 800 रुपये प्रति दिन का डीए मिलेगा. भर्ती से संबंधित या अन्य किसी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.
