HCL Recruitment 2026: 70 साल तक के उम्र वालों के लिए सरकारी नौकरी... यहां बिना परीक्षा होगी भर्ती, जानें कैसे?

HCL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी का सपना हर कोई देखता है. हालांकि, कई बार इस सपने के बीच उम्र की सीमा एक दीवार बन जाती है. हालांकि, अगर आप एक अनुभवी है और उम्र ज्यादा है फिर भी भर्ती के लिए योग्य हो सकते हैं. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में कई पदों पर भर्ती की जा रही है. अलग-अलग पद और योग्यता की मांग के साथ बिना परीक्षा के योग्य उम्मीदवार की सरकारी नौकरी लग सकती है. आवेदन करने के बाद चयनित उम्मीदवार को सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना होगा जिसके बाद हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में नौकरी लग सकती है. आइए एचसीएल भर्ती के लिए योग्यता, आवेदन की लास्ट डेट और प्रोसेस के बारे में जानते हैं.

कब तक आवेदन का मौका?

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड में कई पदों पर भर्ती की जा रही है जिसे लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन अपनानी होगी. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा. इसके बाद ईमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन की लास्ट डेट 13 जनवरी 2026 है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस पद पर कितनी वैकेंसी?

M&HS (MD- मेडिसिन) पद पर 01 वैकेंसी है. सब्जेक्ट एक्सपर्ट माइनिंग पद पर 01 वैकेंसी है. एसोसिएट सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद पर 01 भर्ती है. मेडिकल प्रोफेशनल M&HS (MBBS) पद पर 01 वैकेंसी है. सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट माइनिंग, एनवायरमेंट पद पर 02 वैकेंसी है. असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज (हिन्दी) पद पर 01 वैकेंसी है.

किन योग्यता की जरूरत?

सीनियर सब्जेक्ट माइनिंग पद के लिए बीटेक या माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है. साथ में 40 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए.

एनवायरमेंट सीनियर सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद के लिए टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए.

माइनिंग सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद के लिए बीटेक डिग्री और 35 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए.

असिस्टेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद के लिए हिन्दी में मास्टर्स डिग्री समेत इंग्लिश सब्जेक्ट जरूरी है. साथ में 30 साल का अनुभव होना चाहिए.

एमबीबीएस मेडिकल प्रोफेशनल पद के लिए एमबीबीएस डिग्री और 20 साल का अनुभव जरूरी है.

सभी पदों के लिए आयु सीमा 70 साल तक तय की गई है. अधिक जानकारी या योग्यता से जुड़ी डिटेल्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर भर्ती का नोटिफिकेशन शो होगा और वहां से आवेदन पत्र का फॉर्मेट डाउनलोड करें. यहां नाम, डेट ऑफ बर्थ समेत अन्य मांगी जा रही डिटेल्स को भरें. संबंधित क्षेत्र अनुभव और एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जानकारी भी भरें. सभी मांगे जा रहे दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें. इसके बाद आवेदन पत्र को कंपनी की ईमेल आईडी ‘careershindcopper@gmail.com’ पर भी भेज दें. साथ ही एक गूगल फॉर्म भी भरना होगा जिसमें मांगी जा रही डिटेल्स को भरना होगा.

सैलरी कितनी मिलेगी?

ये नौकरी हर महीने की फिक्स सैलरी के साथ नहीं है. इसमें प्रति विजिट के अनुसार पेमेंट दी जाएगी. सब्जेक्ट एक्सपर्ट पद पर नियुक्त उम्मीदवार चाहे वो सीनियर पद पर हो या असिस्टेंट उनके लिए महीने में 16 विजिट होंगे. हर विजिट के 3500 रुपये से 6,250 रुपये तक पदानुसार भुगतान किया जाएगा. ऐसे में मासिक सैलरी अधिकतम 1 लाख रुपये तक हो सकती है. साथ में अन्य सुविधा जैसे रहने, आने जाने का खर्च, डीए आदि दी जाएगी.

मेडिकल प्रोफेशनल MBBS वालों के लिए भी कोई फिक्स सैलरी नहीं है. प्रत्येक विजिट के मुताबिक 3500 दिए जाएंगे. जबकि, MD/MS पद वालों को 4750 रुपये प्रति विजिट मिलेगे. अलग से 800 रुपये प्रति दिन का डीए मिलेगा. भर्ती से संबंधित या अन्य किसी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- Weekly Employment: इस हफ्ते सरकारी नौकरी पक्की! 10 जनवरी से पहले आवेदन का मौका, फटाफट जानें वैकेंसी