High Paying Jobs: दुनिया के वो 7 देश जहां मिलती है ज्यादा सैलरी वाली नौकरी

Highest paying jobs in World: भारत में नहीं लेकिन दूसरे देश में नौकरी करके अधिक से अधिक सैलरी हासिल करना चाहते हैं? तो आइए उन देशों के नाम जानते हैं जो ज्यादा सैलरी की जॉब के लिए जाने जाते हैं.
Highest paying jobs in World: जब बात आती है करियर बनाने की तो अक्सर हम सभी वहां तक की डिग्री या शिक्षा हासिल करने की कोशिश करते हैं जहां तक ज्यादा से ज्यादा सैलरी वाली नौकरी हासिल हो सके. भारत के अलावा अलग-अलग देशों में भी लोग नौकरी करने के लिए जाया करते हैं. इसके पीछे की वजह कई लोगों के लिए सिर्फ अधिक सैलरी की जॉब हासिल करना होता है. अधिक सैलरी वाली नौकरी हासिल करने का आप भी सपना देखते हैं तो कुछ देश हैं जहां जॉब करने के लिए जा सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 7 देशों के नाम बताने जा रहे हैं जो ज्यादा सैलरी वाली नौकरी ऑफर करते हैं.
लक्जमबर्ग भले ही यूरोप का सबसे छोटा देश कहलाता है लेकिन सैलरी देने के मामले में नंबर पर आता है. स्टैटिस्टा के अनुसार लक्जमबर्ग में हर महीने लगभग 5.98 लाख रुपये तक सैलरी दी जाती है. इस देश को यूरोप का प्रमुख फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है. इस देश में सबसे अधिक पैसा बैंकिंग और इंवेस्टमेंट सेक्टर में है.
दुनिया का सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड कहलाता है. ये दूसरे नंबर पर अधिक सैलरी वाली नौकरी देने के लिए भी जाना जाता है. इस देश में प्रति माह 5.68 लाख रुपये की सैलरी वाली नौकरी मिल सकती है. यहां सबसे ज्यादा फार्मा, बैंकिंग और टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के अवसर होते हैं.
सिंगापुर में कई बड़ी कंपनियां है और इसे एशिया का फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है. इस देश में हर महीने लगभग 4.30 लाख रुपये सैलरी की नौकरी मिल सकती है. यहां पर काम करने वाले कई लोग ज्यादा सैलरी की नौकरी हासिल करते हैं.
अमेरिका भी एक ऐसा देश है जो ज्यादा सैलरी की जॉब वाली नौकरी देने के लिए जाना जाता है. टेक और फाइनेंस क्षेत्रों में काफी मांग रहती है. यहां हर महीने लगभग 3.83 लाख रुपये तक सैलरी की जॉब मिल सकती है.
डेनमार्क भी उन देशों में से एक है जो अधिक सैलरी की जॉब के लिए जाना जाता है. ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहलाता है. यहां हर महीने 3.19 लाख रुपये की सैलरी मिलती है. इस देश में फार्मा और शिपिंग इंडस्ट्री में अधिक वैकेंसी होती हैं.
संयुक्त अरब अमीरात भी उन देशों में से एक है जो ज्यादा सैलरी की जॉब ऑफर करता है. पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर्स में अधिक जॉब मिलती है. यहां पर लगभग 3.36 लाख रुपये सैलरी की नौकरी मिल सकती है.
आइसलैंड भी उन देशों में से एक है जहां अधिक सैलरी की जॉब मिल सकती है. यूरोप में स्थित आइसलैंड में लगभग 3.84 लाख रुपये तक सैलरी की नौकरी मिल सकती है. यहां पर्यटन उद्योग में काम करने का अधिक मौका मिलता है.
