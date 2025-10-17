Highest Paying Jobs: भारत में सबसे ज्यादा सैलरी वाली कौन सी हैं 3 सरकारी नौकरियां?

Highest Paying Government Jobs in India: सरकारी नौकरी और वो भी ज्यादा सैलरी वाले पैकेज के साथ... ऐसा हो जाए तो सोने पर सुहागा है. अक्सर भारतीयों के बीच सैलरी से पहले फोकस ये रहता है कि जैसे-तैसे उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए और फिर पैकेज का तो बाद में देख लेंगे. हालांकि, अगर पहले से ही आप इस बात की जानकारी रखें कि सरकार की ओर से कौन-कौन सी नौकरियां अधिक सैलरी के साथ दी जाती है तो इससे आप उस सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट सकते हैं जिसमें अधिक सैलरी मिलती है और एक समय के बाद लाखों रुपये तक हर महीने की सैलरी उठा सकते हैं. आज हम आपको टॉप 3 सरकारी नौकरियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अधिक सैलरी पैकेज (Highest Salary Jobs) के लिए जानी जाती हैं.

पैसा और रुतबा दोनों एक साथ

अगर सरकारी नौकरी में पैसा और रुतबा दोनों चाहिए तो आप सिविल परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं. यूपीएससी क्रैक करने के बाद IAS या IPS बन सकते हैं. दोनों ही देश की सेवा के लिए अहम भूमिका निभाते हैं. समय के साथ दोनों को पदोन्नति और अधिक सैलरी हासिल हो सकती है. एक आईएएस अधिकारी की शुरुआती सैलरी 56100 रुपये प्रति महीने होती है. जबकि, कुछ ही महीनों में सैलरी बढ़ोतरी होने पर हर महीने 1 लाख रुपये से अधिक सैलरी पहुंच जाती है. आईपीएस और आईएएस दोनों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिलती है और समय-समय पर इंक्रीमेंट मिलता है. सैलरी के अलावा अन्य सुविधा का लाभ भी दिया जाता है.

भारतीय सेना भर्ती भी है अच्छा ऑप्शन

देश की सेवा के लिहाज से अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो भारतीय सेना में भर्ती होने का सोच सकते हैं. भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना या भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हैं. कुछ परीक्षाओं से गुजरने के बाद भारतीय सेना में नौकरी मिल सकती है. पद के अनुसार अलग-अलग सैलरी होती है. एक लेफ्टिनेंट की सैलरी की बात करें तो 68000 रुपये शुरुआती सैलरी होती है. 1 लाख रुपये से अधिक सैलरी हो जाती है. साथ में अन्य सुविधा का लाभ भी मिलता है.

बैंक में सरकारी नौकरी

बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तलाश हैं तो यहां भी अलग-अलग पद पर मोटी सैलरी मिलती है. बैंकिंग के आरबीआई ग्रेड-बी में चयनित उम्मीदवार को अच्छी-खासी सैलरी मिलती है. RBI में डिप्टी गवर्नर लेवल पर आने के बाद 3 BHK फ्लैट, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और 67000 रुपये शुरुआती सैलरी मिलती है.

