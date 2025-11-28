HCL Recruitment 2025: 40 साल वालों के लिए सरकारी नौकरी! हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निकली भर्ती, 1.2 लाख तक होगी सैलरी

HCL Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वालों को लिए एक शानदार मौका सामने आया है. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) ने सुपरवाइजरी (E0 ग्रेड) पोस्ट के विभिन्न 64 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 नवंबर, 2025 से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाकर लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

इन 64 पदों पर निकली वैकेंसी

जियोलॉजी - 08 पद

सर्वे - 02 पद

एनवायरनमेंट - 03 पद

इलेक्ट्रिक - 03 पद

सिविल - 06 पद

मैकेनिक - 08 पद

मिनरल प्रोसेसिंग - 06 पद

फाइनेंस - 06 पद

HR - 01 पद

एडमिन - 03 पद

लॉ - 03 पद

मटेरियल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स - 02 पद

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पद अनुसार B.A, B.Com, B.Sc, B.Tech/B.E, LLB, डिप्लोमा, /PGDM, MSc CA/ICWA, या पीजी डिप्लोमा होनी चाहिए. इसी के साथ कैंडिडेट के पास संबंधित क्षेत्र में 2 से 5 सालों का अनुभव होना जरूरी है.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित किया गया है, जिसकी गणना 01/11/2025 के आधार पर की जाएगी. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल फिटनेस

इतनी होगी सैलरी

चयनित उम्मीदवारों की सैलरी 30,000 से 1, 20,000 रुपए प्रति महीने होगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने वर्ग अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, जिसके बाद ही उनके एप्लीकेशन को स्वीकार किया जाएगा. जो इस प्रकार है-

जनरल, OBC, EWS - 500 रुपये

SC, ST, PwBD - नि:शुल्क

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदनवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hindustancopper.com पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

