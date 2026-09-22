HCL Recruitment: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निकलीं 2.60 लाख सैलरी वाली नौकरियां, 56 की उम्र तक मौका!

Hindustan Copper Limited Recruitment: प्राइवेट नौकरी की तुलना में सरकारी नौकरी का क्रेज काफी ज्यादा है और यही वजह है कि हर कोई चाहता है कि उसे एक अच्छी जगह पर काम करने का मौका मिले. अगर आप अफसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके लिए भारत सरकार की कंपनी में जुड़ने का ये एक बेहतरीन मौका है. दरअसल, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) में जनरल मैनेजर (GM) और डिप्टी जनरल मैनेजर (DGM) के पदों पर भर्ती निकली है. ये नौकरियां एचआर (HR), माइनिंग, फाइनेंस और मटेरियल एंड कॉन्ट्रैक्ट विभाग के लिए हैं. योग्य उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.