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HCL Recruitment: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निकलीं 2.60 लाख सैलरी वाली नौकरियां, 56 की उम्र तक मौका!

HCL Recruitment 2026: क्या आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा या 56 साल से कम है? अगर हां, तो आपके पास एक शानदार मौका है जिसके जरिए सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं और कंपनी में अफसर बन सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 22, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:54 AM IST
HCL Recruitment: हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में निकलीं 2.60 लाख सैलरी वाली नौकरियां, 56 की उम्र तक मौका!

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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