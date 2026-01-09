HOCL Recruitment: बी.टेक और बीई डिग्री वालों के लिए शानदार मौका, इस सरकारी कंपनी में भर्ती शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी?

Advertisement
HOCL Apprentice Vacancy 2026: हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (HOCL) की ओर से अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन प्रोसेस की शुरुआत कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 02:28 PM IST
HOCL Apprentice Vacancy 2026: अगर आप हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के साथ काम करना चाहते हैं तो ये सरकारी कंपनी आपको अच्छा मौका दे रही है. अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. कंपनी की ओर से 8 जनवरी 2026 से आवेदन के लिए लिंक को एक्टिव कर दिया गया है. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा है वो अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं. हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 20 पदों पर भर्ती की जा रही है. आइए योग्यता, आवेदन प्रोसेस, चयन का तरीका और सैलरी जानते हैं.

किन योग्यता की जरूरत?

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड द्वारा ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अलग-अलग योग्यताओं की मांग की जा रही है. ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए उम्मीदवार के पास बी.टेक या बीई की डिग्री होनी जरूरी है. कम से कम 60 प्रतिशत अंक चाहिए. आरक्षित वर्गों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक का होना जरूरी है. साल 2021 से 2025 तक के बीच पास होने वाले उम्मीदवार योग्य हैं.

कैसे करें अप्लाई?

  1. सबसे पहले NATS की ऑफिशियल वेबसाइट पर nats.education.gov.in जाएं.
  2. इसके बाद होमपेज पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शो होगा उसे पहले अपना लें.
  3. रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा और फिर लॉगिन करें.
  4. होमपेज पर ‘Advertised Vacancies’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
  5. इसके बाद ‘HOCL’ सर्च कर लें और अंकों का प्रतिशत दर्ज करें.
  6. आवेदन पत्र को भर दें और फिर मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें.
  7. इसके बाद आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

क्या चयन प्रक्रिया और सैलरी?

एचओसीएल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के बाद योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. ऐसे में उन उम्मीदवारों को पहले शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जिन उम्मीदवार के ज्यादा अंक होंगे. मेरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाना होगा. इसके बाद लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है. इसके बाद ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस उम्मीदवारों का चयन होगा. चयनित ग्रेजुएट अप्रेंटिस उम्मीदवार को हर महीने 12,300 रुपये स्टाइपेंड मिलेंगे. जबकि, टेक्नीशियन अप्रेंटिस उम्मीदवार को 10,900 रुपये हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा.

