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China Marketing Strategy: क्या है ‘वाइट मंकी’ की नौकरी? फर्जी डॉक्टर, वकील से लेकर प्रोफेसर की आड़ में ब्रांड बना रहा चीन

White Monkey Job in China: चीन के कॉरपोरेट जगत में घरेलू प्रोडक्ट्स और ब्रांड के लिए फर्जी डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर ही नहीं बल्कि सीईओ भी फेक बनाए जा रहे हैं. यहां पर एक गैर-कानूनी नौकरी 'वाइट मंकी' ट्रेंड पर है. आइए जानते हैं ये क्या है और कैसे चीन अपने ब्रांड को दुनिया भर में विश्वास जितनी के लिए इस्तेमाल कर रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 18, 2026, 03:26 PM IST
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White Monkey Job in China
White Monkey Job in China

White Monkey Job in China: क्या आपने 'वाइट मंकी' जॉब के बारे में सुना है? चीनी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के लिए लोगों का विश्वास जीतने के लिए एक लग तरह की मार्केटिंग रणनीति को अपना रही है. वाइट मंकी जॉब के जरिए विदेशी चेहरे को नौकरी दे रही है और इसकी हायरिंग कुछ इस तरह से की जाती है जैसे किसी दूसरे सीक्रेट मिशन के लिए अपना कोई आदमी भेजा जा रहा हो. दुनिया भर में सिर्फ अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए चीन की ओर से ये कदम बढ़ाया गया है. अगर आपको याद हो तो साल 2008 में एक चीन के मिलावटी दूध और फूड स्कैंडल को पकड़ा गया था जिसके बाद से चीन के सामानों को लेकर लोगों का भरोसा कम होने लगा था.

क्या है 'वाइट मंकी' नौकरी?

चीन के कॉरपोरेट जगत में डॉक्टर ही नहीं प्रोफेसर, वकील, शेफ और कंपनी के सीईओ भी फर्जी बनाए जा रहे हैं. उनकी हायरिंग के लिए मोटी रकम भी दी जाती है. विदेशी लोगों को इस नौकरी के लिए चुना जाता है और उन्हें अच्छी खासी सैलरी दी जाती है. कुछ की हायरिंग तो बिना किसी अनुभव के भी हो जाती है अगर चेहरा गैर-चीनी होता है. किसी कंपनी का फर्जी सीईओ भी विदेशियों को बना दिया जाता है.

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गुप्त तरीके से हायरिंग

हैरानी की बात तो ये है कि चीन में घरेलू प्रोडक्ट्स को लेकर विश्वास जीतने के लिए जिन विदेशियों की हायरिंग की जाती है उन्हें एक गुप्त प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. वीचैट के जरिए भर्तियां की जाती है. कई कंपनियां तो इन फर्जियों को गंभीर प्रोफेशनल मीटिंग्स में इस्तेमाल करती हैं. एक बार पुडोंग के हाई-टेक पार्क में पियर्स को इंटरनेशनल वकील बनाकर मीटिंग में बैठाया गया था.

विदेशी चेहरों से चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर बढ़ता है विश्वास!

मैनचेस्टर चाइना इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर श्याओबिंग वांग के अनुसार लोगों को चीनी स्टार पसंद नहीं आते हैं. 2008 में चीन के मिलावटी दूध और फूड स्कैंडल के बाद से लोगों का ट्रर्स्ट चीन के सामानों को लेकर ज्यादा कम होने लगा और उसके बाद से चीनी प्रोडक्ट्स को लेकर विश्वास जीतने के लिए कंपनियों ने विदेशी चेहरों को जरिया बनाया. चीन में पढ़ाई कर रहे विदेशी छात्रों के लिए कमाई का एक आसान जरिया भी वाइट मंकी जॉब बन चुका है.

वाइट मंकी नौकरियां है अवैध

जानकारी के लिए बता दें कि चीन में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के लिए भले ही वाइट मंकी की नौकरी कमाई का एक आसान जरिया है लेकिन ये एक गैर-कानूनी नौकरी भी है जिसके लिए जेल की सजा और भारी जुर्माना है. चीन में पढ़ रहे विदेशी छात्र जो स्टूडेंट वीजा के साथ हैं और वो यहां वाइट मंकी जॉब करते पकड़े गए तो कानून के मुताबिक उन्हें लगभग 70 हजार से 2 लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसके अलावा 15 दिनों की जेल और डिपोर्टेशन हो सकता है.

ये भी पढ़ें- Work From Home Jobs: नहीं जाना होगा ऑफिस, घर बैठे जॉब! ये हैं परमानेंट वर्क फ्रॉम होम की नौकरियां

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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