Advertisement
trendingNow12957235
Hindi Newsनौकरी

लेटरल एंट्री के बारे में क्या जानते हैं आप? बिना UPSC एग्जाम के बन सकते हैं IAS ऑफिसर

How to Become an IAS Officer: अगर आप भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बनना चाहते हैं और इसके लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) परीक्षा नहीं देना चाहते तो आइए जानते है कि कैसे बिना सिविल सेवा परीक्षा के कोई IAS अधिकारी बन सकता है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 11, 2025, 01:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेटरल एंट्री के बारे में क्या जानते हैं आप? बिना UPSC एग्जाम के बन सकते हैं IAS ऑफिसर

How to Become an IAS Officer: क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि बिना UPSC एग्जाम दिए कैसे IAS बन सकते हैं? अगर हां, तो इसके लिए एक रास्ता लेटरल एंट्री का है लेकिन ये है क्या? कैसे इसके जरिए बिना UPSC CSE परीक्षा के कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ऑफिसर बन सकता है? क्या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एकमात्र रास्ता यूपीएससी ही है. किन-किन तरीके से कोई आईएएस अधिकारी बन सकता है? ऐसे कई सवाले के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं. साथ ही जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे कोई लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बन सकता है और किन योग्यता की जरूरत होती है?

बिना परीक्षा के कैसे बनें IAS ऑफिसर?

बिना परीक्षा के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए दो तरीके- राज्य सिविल सेवा (PCS) और लेटरल एंट्री है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके बाद ही आईएएस पद पर नौकरी मिल सकती है. प्रशासनिक सेवा में पहले से शामिल उम्मीदवार को नौकरी हासिल हो सकती हैं. आइए लेटरल एंट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे इसके जरिए कोई आईएएस बन सकता है?

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होता है लेटरल एंट्री?

साल 2018 में आधिकारिक तौर पर लेटरल एंट्री स्कीम (LES) की शुरुआत की गई थी. संघ लोक सेवा आयोग की ओर से लेटरल एंट्री (Lateral Entry) के जरिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी दी जाती है. इस एंट्री के जरिए सीधे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त की जाती है. अलग-अलग सेक्टर में विशेषज्ञता, नई दृष्टिकोण और नए अपडेट से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था.

लेटरल एंट्री में कितने साल करना होता है काम?

आमतौर पर लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होती हैं. इसके जरिए काम करने की अवधि 3 साल से 5 साल तक की हो सकती है. लेटरल एंट्री भर्तियों के जरिए सरकार विशेषज्ञ को प्राप्त कर पाते हैं और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने का लक्ष्य रहता है.

लेटरल एंट्री से कौन-कौन सा पद हो सकता है हासिल?

लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस संयुक्त सचिव या फिर निदेशक जैसे पद हासिल हो सकते हैं. इसक माध्यम से वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर पद की नियुक्ति होती है. सिविल सेवा परीक्षा पास को दिए बिना लेटरल एंट्री से आईएएस पद हासिल हो सकता है. अनुभव, उपलब्धियों और इंटरव्यू के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस बन सकते हैं. परीक्षा नहीं होती चयन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा इंटरव्यू होता है और उसमें पास होना जरूरी होता है.

लेटरल एंट्री के लिए किन योग्यता की जरूरत?

  • 40 से 55 साल की उम्र आयु सीमा तय है.
  • संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है.
  • प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू या अन्य किसी संगठन में काम का अनुभव कम से कम 10 साल से 15 साल का जरूरी.
  • आरक्षण नीतियों की कोई मान्यता नहीं होती है क्यों कि लेटरल एंट्री पदों को एकल-पद संवर्ग माना जाता है.

ये भी पढ़ें- कैसे बिना यूपीएससी एग्जाम के राज्य सिविल सेवा के माध्यम से IAS बन सकते हैं?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IAS

Trending news

क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
Bundelkhand Maharaja Chhatrasal
5 घुड़सवार और 25 तलवारबाज लेकर मुगलों से भिड़ गया था ये हिंदू राजा, जीते 52 युद्ध
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
Deoband
अफगानी विदेश मंत्री मुत्‍ताकी ने देवबंद जाने का फैसला क्‍यों किया? जानें उनकी जुबानी
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
rss
'केवल यहीं आकार ले सका..,' नागपुर में क्यों हुई संघ की स्थापना, मोहन भागवत ने बताया
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
Cyber city
देश में बनने जा रहा दूसरा 'गुरुग्राम', ब्लू प्रिंट पर काम शुरू, जानिए सरकार का प्लान
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
Afghanistan
अफगान प्रेस कांफ्रेंस में महिला पत्रकारों को ना बुलाने पर भड़के विपक्ष, आया जवाब
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
Afghanistan
ब्रिटिश PM और अफगान विदेश मंत्री के दौरे से क्या होगा फायदा; कहां-कहां मिलेगी मजबूती
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
West Bengal
West Bengal : पुलिस ने CM आवास के पास पिस्तौल के साथ एक शिक्षक को हिरासत में लिया
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज
jammu kashmir news
'ये बुलडोजर बाबा की सरकार नहीं', महबूबा को अचानक याद आए CM योगी; नाम लेकर कसा तंज