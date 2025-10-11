लेटरल एंट्री के बारे में क्या जानते हैं आप? बिना UPSC एग्जाम के बन सकते हैं IAS ऑफिसर

How to Become an IAS Officer: अगर आप भी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी बनना चाहते हैं और इसके लिए UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) परीक्षा नहीं देना चाहते तो आइए जानते है कि कैसे बिना सिविल सेवा परीक्षा के कोई IAS अधिकारी बन सकता है?
How to Become an IAS Officer: क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि बिना UPSC एग्जाम दिए कैसे IAS बन सकते हैं? अगर हां, तो इसके लिए एक रास्ता लेटरल एंट्री का है लेकिन ये है क्या? कैसे इसके जरिए बिना UPSC CSE परीक्षा के कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) ऑफिसर बन सकता है? क्या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एकमात्र रास्ता यूपीएससी ही है. किन-किन तरीके से कोई आईएएस अधिकारी बन सकता है? ऐसे कई सवाले के जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं. साथ ही जानकारी देने जा रहे हैं कि कैसे कोई लेटरल एंट्री के माध्यम से आईएएस बन सकता है और किन योग्यता की जरूरत होती है?
बिना परीक्षा के कैसे बनें IAS ऑफिसर?
बिना परीक्षा के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसके लिए दो तरीके- राज्य सिविल सेवा (PCS) और लेटरल एंट्री है. हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके बाद ही आईएएस पद पर नौकरी मिल सकती है. प्रशासनिक सेवा में पहले से शामिल उम्मीदवार को नौकरी हासिल हो सकती हैं. आइए लेटरल एंट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे इसके जरिए कोई आईएएस बन सकता है?
क्या होता है लेटरल एंट्री?
साल 2018 में आधिकारिक तौर पर लेटरल एंट्री स्कीम (LES) की शुरुआत की गई थी. संघ लोक सेवा आयोग की ओर से लेटरल एंट्री (Lateral Entry) के जरिए निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में नौकरी दी जाती है. इस एंट्री के जरिए सीधे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त की जाती है. अलग-अलग सेक्टर में विशेषज्ञता, नई दृष्टिकोण और नए अपडेट से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया था.
लेटरल एंट्री में कितने साल करना होता है काम?
आमतौर पर लेटरल एंट्री के जरिए होने वाली नियुक्तियां अनुबंध के आधार पर होती हैं. इसके जरिए काम करने की अवधि 3 साल से 5 साल तक की हो सकती है. लेटरल एंट्री भर्तियों के जरिए सरकार विशेषज्ञ को प्राप्त कर पाते हैं और प्रशासनिक दक्षता में सुधार लाने का लक्ष्य रहता है.
लेटरल एंट्री से कौन-कौन सा पद हो सकता है हासिल?
लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस संयुक्त सचिव या फिर निदेशक जैसे पद हासिल हो सकते हैं. इसक माध्यम से वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर पद की नियुक्ति होती है. सिविल सेवा परीक्षा पास को दिए बिना लेटरल एंट्री से आईएएस पद हासिल हो सकता है. अनुभव, उपलब्धियों और इंटरव्यू के आधार पर लेटरल एंट्री के जरिए आईएएस बन सकते हैं. परीक्षा नहीं होती चयन प्रक्रिया का मुख्य हिस्सा इंटरव्यू होता है और उसमें पास होना जरूरी होता है.
लेटरल एंट्री के लिए किन योग्यता की जरूरत?
