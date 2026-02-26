Advertisement
12वीं के बाद बन सकते हैं क्रिकेट मैच के ड्रोन ऑपरेटर! विदेश जाने का भी चांस, बस करें ये काम

12वीं के बाद बन सकते हैं क्रिकेट मैच के ड्रोन ऑपरेटर! विदेश जाने का भी चांस, बस करें ये काम

आजकल क्रिकेट मैचों में ड्रोन से शानदार शॉट्स दिखाए जाते हैं और इन्हें उड़ाने वाले ड्रोन ऑपरेटर की मांग तेजी से बढ़ रही है. अच्छी बात यह है कि 12वीं के बाद भी इस फील्ड में करियर बनाया जा सकता है और बड़े मैचों के साथ विदेश जाने का मौका भी मिलता है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:32 PM IST
12वीं के बाद बन सकते हैं क्रिकेट मैच के ड्रोन ऑपरेटर! विदेश जाने का भी चांस, बस करें ये काम

क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण अब पहले से ज्यादा हाईटेक हो गया है. कैमरों के साथ-साथ अब ड्रोन का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, जिससे स्टेडियम का ऊपर से शानदार नजारा दिखाया जाता है. ऐसे में ड्रोन ऑपरेटर की नौकरी युवाओं के लिए एक नया और रोमांचक करियर बनकर सामने आई है.

क्रिकेट में ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल
आजकल बड़े क्रिकेट मैचों में ड्रोन कैमरा आम हो गया है. इससे पूरे स्टेडियम का एरियल व्यू दिखाया जाता है. जो दर्शकों को काफी पसंद आता है. इन ड्रोन को उड़ाने के लिए प्रोफेशनल ऑपरेटर होते हैं. पूरी ट्रेनिंग लेकर इस काम को संभालते हैं.

कैसे बन सकते हैं ड्रोन ऑपरेटर
ड्रोन ऑपरेटर बनने के लिए कोई बड़ी डिग्री जरूरी नहीं होती. 12वीं पास करने के बाद भी इस फील्ड में कदम रखा जा सकता है. इसके लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग लेनी होती है. आजकल कई इंस्टीट्यूट अलग-अलग तरह के ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं.

लाइसेंस लेना होता है जरूरी
भारत में ड्रोन उड़ाने के नियम Directorate General of Civil Aviation तय करता है. अगर आप प्रोफेशनल तौर पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं, तो आपको DGCA से मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्रेनिंग लेकर रिमोट पायलट सर्टिफिकेट लेना होगा. इसके बिना आप कमर्शियल काम नहीं कर सकते.

क्रिकेट मैच में कैसे मिलती है नौकरी
क्रिकेट मैचों का आयोजन BCCI या ICC जैसे बड़े संस्थान करते हैं. लेकिन मैच की शूटिंग का काम अलग-अलग प्रोडक्शन कंपनियों को दिया जाता है. Star Sports जैसे चैनल भी शूट के लिए कंपनियों को जिम्मेदारी देते हैं. ऐसे में ड्रोन ऑपरेटर इन कंपनियों के जरिए टीम का हिस्सा बनते हैं.

विदेश जाने का भी मिलता है मौका
जब आप किसी प्रोडक्शन टीम से जुड़ जाते हैं, तो आपको अलग-अलग शहरों और देशों में जाकर मैच कवर करने का मौका मिलता है. इस नौकरी में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि ट्रैवल का भी अच्छा मौका होता है.

युवाओं के लिए अच्छा मौका
जो युवा कुछ अलग करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ड्रोन ऑपरेटर बनना एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है. सही ट्रेनिंग और लाइसेंस लेकर इस फील्ड में अच्छी पहचान बनाई जा सकती है.

