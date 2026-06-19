SBI Probationary Officer (PO) Recruitment 2026: क्या आप भी सराकरी बैंक में नौकरी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आपका भी सपना है कि किसी बड़े सरकारी बैंक में अफसर का पद मिल जाए? अगर हां, तो ये सपना जल्द पूरा हो सकता है. ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी बैंक में अफसर बनने का मौका मिल सकता है. दरअसल, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की ओर से ऑफिसर पद पर भर्ती निकाली गई है. हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.