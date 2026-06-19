SBI Probationary Officer (PO) Recruitment 2026: क्या आप भी सराकरी बैंक में नौकरी हासिल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं? आपका भी सपना है कि किसी बड़े सरकारी बैंक में अफसर का पद मिल जाए? अगर हां, तो ये सपना जल्द पूरा हो सकता है. ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी बैंक में अफसर बनने का मौका मिल सकता है. दरअसल, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक की ओर से ऑफिसर पद पर भर्ती निकाली गई है. हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पदों पर भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारा 1500 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है जिसके तहत प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) पोस्ट पर वैकेंसी निकली है. बैंक ने अपने आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर पीओ भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक में पीओ की नौकरी हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. बैंक की ओर से ऑनलाइ आवेदन प्रक्रिया को 18 जून से शुरू किया जा चुका है.
एसबीआई द्वारा पीओ भर्ती के आवेदन के लिए दो योग्यता- एजुकेशनल और एज लिमिट मांगी गई है. अगर आप दोनों के अंतर्गत आते हैं तो एसबीआई में पीओ की नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा- सबसे पहले अगर बात करें आयु सीमा की तो न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 30 साल के उम्र वाले योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बैंक की ओर से 1 अप्रैल 2026 के आधार पर उम्र की गिनती की जाएगी. जन्मतिथि के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से पहले और 2 अप्रैल 1996 के बाद जन्में उम्मीदवार आवेदन के लिए योग्य हैं. जबकि, सरकारी नियम के अनुसार आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
शैक्षणिक योग्यता- किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुशन की डिग्री हासिल कर चुके उम्मीदवार योग्य हैं. इसके अलावा वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और उन्हें 30 सितंबर से पहले डिग्री मिल जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जिनके पास डुअल डिग्री है वो भी आवेदन कर सकते हैं.
एसबीआई द्वारा पीओ भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया को 18 जून 2026 से शुरू कर दिया जा चुका है और योग्य उम्मीदवार 8 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं. इस पद पर भर्ती के लिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन अगस्त में किया जाएगा. इसमें पास होने वाले उम्मीदवारों को मेंस परीक्षा देनी होगी. दोनों परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी होगी.
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को 48,480 रुपये की शुरुआती बेसिक सैलरी दी जाती है. इस पद का वेतनमान 48,480-2000/7-62,480-2340/2-67,160-2680/7-85,920 रुपये निर्धारित किया गया है.
बेसिक पे के अलावा कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), सिटी कम्पेंसेटरी अलाउंस (CCA), प्रोविडेंट फंड (PF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, लीव फेयर स्कीम (LFS), मेडिकल सुविधाएं और लीज रेंटल सुविधा समेत कई अन्य लाभ भी मिलते हैं.
इन सभी भत्तों और सुविधाओं को जोड़ने के बाद एसबीआई पीओ की मासिक सैलरी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो जाती है. वहीं, मुंबई केंद्र में तैनात एक एसबीआई पीओ का कुल वार्षिक सीटीसी (CTC) लगभग 21.97 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibpsreg.ibps.in पर जाकर Registration करना होगा.
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करने के बाद फिर से लॉगिन करें.
स्क्रीन पर फॉर्म नजर आएगा उसमें सभी मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें.
मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें और आवेदन फीस भी जमा कर दें.
इसके बाद आवेदन पत्र को जमा कर दें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.