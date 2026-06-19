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सिर्फ ग्रेजुएशन के दम पर बन सकते हैं SBI में अफसर, 1500 पदों पर भर्ती शुरू; क्या आप हैं योग्य?

SBI PO Recruitment 2026: क्या आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं? तो इसे पूरा करने के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती के लिए आवेदन कर दें.

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 11:46 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:46 AM IST
सिर्फ ग्रेजुएशन के दम पर बन सकते हैं SBI में अफसर, 1500 पदों पर भर्ती शुरू; क्या आप हैं योग्य?
Image Credit: SBI PO Recruitment 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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