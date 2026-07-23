Google में करनी है नौकरी, तो ऐसे तैयार करें अपना Resume, 3 टिप्स से चमकेगा CV

How to Get Job in Google: दुनियाभर की टेक कंपनियों में से एक दिग्गज कंपनी गूगल है जहां पर कई लोग नौकरी करने का सपना देखते हैं लेकिन कुछ ही हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं. विभिन्न देशों में गूगल की कंपनियां है और वहां लोगों की भर्ती भी की जाती है. कई छात्र हैं जो 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद गूगल में नौकरी हासिल करना चाहते हैं. जबकि, लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी हैं जो गूगल में नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं.