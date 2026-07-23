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Google में करनी है नौकरी, तो ऐसे तैयार करें अपना Resume, 3 टिप्स से चमकेगा CV

How to Get Job in Google: गूगल में नौकरी हासिल करने के लिए किस तरह का रिज्यूमे तैयार करना चाहिए? गूगल के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट lifeatgoogle के जरिए कंपनी के डबलिन ऑफिस में रिक्रूटर अमांडा ने एक पोस्ट के जरिए रिज्यूमे बनाने के 3 शानदार टिप्स बताए हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:27 PM IST
Google में करनी है नौकरी, तो ऐसे तैयार करें अपना Resume, 3 टिप्स से चमकेगा CV

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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