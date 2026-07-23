Google में करनी है नौकरी, तो ऐसे तैयार करें अपना Resume, 3 टिप्स से चमकेगा CV

How to Get Job in Google: दुनियाभर की टेक कंपनियों में से एक दिग्गज कंपनी गूगल है जहां पर कई लोग नौकरी करने का सपना देखते हैं लेकिन कुछ ही हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं. विभिन्न देशों में गूगल की कंपनियां है और वहां लोगों की भर्ती भी की जाती है. कई छात्र हैं जो 12वीं की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद गूगल में नौकरी हासिल करना चाहते हैं. जबकि, लाखों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार भी हैं जो गूगल में नौकरी पाने के लिए आवेदन करते हैं.
गूगल की ओर से समय-समय पर भर्तियां निकाली जाती है. गूगल की ओर से अपने कर्मचारियों को सैलरी के अलावा अन्य खास सुविधाएं भी दी जाती है जिसके कारण दुनियाभर में ये दिग्गज टेक कंपनी प्रसिद्ध है. अगर आप गूगल में नौकरी पाना चाहते हैं तो 3 टिप्स को अपनाकर अपनी सीवी चमका लें. ऐसे में पूरे-पूरे चांस है कि आपको गूगल में जॉब मिल सकेगी.
गूगल के डबलिन ऑफिस में रिक्रूटर अमांडा की ओर से रिज्यूमे बनाने के तीन शानदार टिप्स को साझा किया गया है. ऐसे में गूगल की ओर से खुद जानकारी दी गई है कि किस तरह का सीवी होने पर कंपनी में भेजा आवेदन स्वीकार हो सकता है. कैसे आप सीवी में बदलाव करके अपने एप्लीकेशन को दूसरों से अलग और खास बना सकते हैं.
गूगल रिक्रूटर अमांडा की ओर से शानदार रिज्यूमे बनाने की टिप्स के तहत पहली सलाह ये दी गई कि सीवी को जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक बनाना चाहिए. पिछली जिम्मेदारियों को गिनाने के जगह अपने रिज्यूमे में ये बताना चाहिए कि उनकी स्किल्स और अनुभव उस पद से कैसे मेल खाते हैं जिसके लिए वो आवेदन कर रहे हैं. साथ ही ये भी कहा कि जितना संभव हो सके उतना मापने योग्य परिणाम शामिल करें.
इसे लेकर उदाहरण देते हुए कहा कि रिज्यूमे में ये बताने की जगह की एक टीम को लीड किया, आवेदकों को टीम का साइज और अपने काम का प्रभाव बताना चाहिए. ऐसे में रिक्रूटर के लिए कैंडिडेट की उपलब्धियों को अच्छे ढंग से समझना आसान हो पाता है.
अमांडा ने रिज्यूमे के दूसरे टिप्स में बताया कि आवेदकों को कम से कम जरूरी योग्यताओं का जिक्र करना चाहिए. आप जिस भूमिका के लिए अप्लाई कर रहे वो सीवी पर पहले साफतौर पर नजर आना चाहिए. अगर रिक्रूटर को ये ढूंढना पड़ा तो हो सकता है कि रिव्यू प्रक्रिया के समय वो उस पर ध्यान न दे पाएं.
तीसरी और आखिरी सलाह में अमांडा ने आवेदकों से कहा कि अपने रिज्यूमे को बहुत साफ और संक्षिप्त रखें. आगे कहा कि गूगल रिक्रूटर की ओर से कई सारे आवेदनों को रिव्यू किया जाता है जो पढ़ने में आसान और अधिक उपलब्धियों के साथ होता है उस जल्दी ध्यान जाता है.
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