संसद में नौकरी कैसे मिलती है? ग्रेजुएट्स के लिए खुलते हैं कई दरवाजे, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

Hindi Newsनौकरीसंसद में नौकरी कैसे मिलती है? ग्रेजुएट्स के लिए खुलते हैं कई दरवाजे, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

अगर आप संसद में काम करने का सपना देख रहे हैं तो यह सपना पूरा हो सकता है. संसद सचिवालय समय-समय पर अलग-अलग पदों पर भर्ती निकालता रहता है. इनमें ग्रेजुएट उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

Feb 21, 2026, 11:01 AM IST
संसद में नौकरी पाना कई युवाओं का सपना होता है. यहां काम करना न सिर्फ सम्मान की बात है बल्कि करियर के लिए भी अच्छा मौका माना जाता है. संसद में अलग-अलग तरह के पदों के लिए भर्तियां निकलती हैं, जिनमें योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. 

बता दें, संसद में भर्तियां संसद सचिवालय की तरफ से निकाली जाती हैं. इन भर्तियों में कुछ पद स्थायी होते हैं और कुछ कॉन्ट्रेक्ट पर भी होते हैं. जब भी कोई नई भर्ती निकलती है उसकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाती है. इसमें पद का नाम, योग्यता, सिले्शम और आवेदन का तरीका बताया जाता है. अगर आप इन पदों के लिए योग्य हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन भी हो सकता है और कुछ मामलों में फॉर्म भरकर भेजना भी होता है.

किन-किन पदों पर निकलती है भर्ती
संसद में अलग-अलग तरह के कामों के लिए अलग-अलग पद होते हैं. लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भर्ती निकलती है. इनमें सोशल मीडिया से जुड़े पद से लेकर क्लर्क, रिपोर्टर और सुरक्षा से जुड़े पद तक शामिल होते हैं. 

बता दें, कुछ प्रमुख पदों में जूनियर कंसल्टेंट (सोशल मीडिया), पार्लियामेंटरी रिपोर्टर, इंटरप्रेटर, असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, ट्रांसलेटर, प्रूफ रीडर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, डीटीपी ऑपरेटर, ड्राइवर और वेयरहाउसमैन जैसे पद शामिल होते हैं. इसके अलावा भी कई अन्य पदों पर भर्ती की जाती है.

कहां से मिलेगी जानकारी
अगर आप संसद में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको नियमित रूप से संसद सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नजर रखनी चाहिए. यहां हर नई भर्ती की जानकारी समय-समय पर जारी की जाती है. इसके अलावा, सरकारी नौकरी से जुड़ी वेबसाइट्स और खबरों के जरिए भी आप नई वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं.

क्यों खास है संसद की नौकरी
संसद में नौकरी करना एक सम्मानजनक करियर माना जाता है. यहां काम करने से देश की सबसे बड़ी संस्था से जुड़ने का मौका मिलता है. साथ ही यहां अच्छा अनुभव और स्थिर करियर भी मिलता है. जो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

