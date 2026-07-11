/HP Police Vacancy: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की बंपर भर्तियां, 700+ पदों के आवेदन शुरू, महिला-पुरुषों के लिए योग्यताएं अलग

Himachal Pradesh Police Constable Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. 700 से ज्यादा पदों पर पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती निकाली गई है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जानकारी दी है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती 2026 के लिए आयोग ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की जानकारी साझा की है.
योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों के लिए हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए 10 जुलाई 2026 से आवेदन शुरू हो गया है. 6 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी. इसके बाद आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक डीएक्टिव कर दिया जाएगा.
आयोग की वेबसाइट मौजूद भर्ती के विज्ञापन के अनुसार कुल 740 पदों पर भर्ती की जाएगी. अलग-अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी उपलब्ध हैं जिनमें एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, होमगार्ड, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए पद शामिल हैं. विभिन्न वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए कांस्टेबल के 491 पद और महिला उम्मीदवारों के लिए 249 पद उपलब्ध हैं.
शैक्षिक योग्यता की बात करें तो महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के पास हिमाचल प्रदेश के स्कूल बोर्ड या संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए. न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 25 साल है. हालांकि, आराक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 27 साल तय की गई है. वहीं, कुछ के लिए 28 साल उम्र भी तय की गई है. महिलाओं और पुरुष की हाइट और सीने को लेकर योग्यताएं अलग-अलग हैं जिसे आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.
सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर Recruitment सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
रजिस्ट्रेशन के बाद फिर से लॉगिन करें और स्क्रीन पर दिख रहे फॉर्म पर क्लिक करें.
सभी मांगी जा रही जानकारी को फॉर्म में भर दें और लास्ट में डॉक्यूमेंट भी सबमिट करें.
आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आवेदन पत्र भी सबमिट कर दें.
चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत सैलरी दी जाएगी. हर महीने 20,200 से 64,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जा सकते हैं.