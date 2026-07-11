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HP Police Vacancy: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की बंपर भर्तियां, 700+ पदों के आवेदन शुरू, महिला-पुरुषों के लिए योग्यताएं अलग

HP Police Constable Recruitment 2026: पुलिस भर्ती निकलने का इंतजार करने वाले उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है. हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल पदों पर 700 से ज्यादा भर्ती निकली है. महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग योग्यता हैं, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 11, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:51 AM IST
HP Police Vacancy: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की बंपर भर्तियां, 700+ पदों के आवेदन शुरू, महिला-पुरुषों के लिए योग्यताएं अलग
Image Credit: Himachal Pradesh Police Constable Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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