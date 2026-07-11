/HP Police Vacancy: हिमाचल प्रदेश में पुलिस कॉन्स्टेबल की बंपर भर्तियां, 700+ पदों के आवेदन शुरू, महिला-पुरुषों के लिए योग्यताएं अलग

Himachal Pradesh Police Constable Recruitment 2026: क्या आप भी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. 700 से ज्यादा पदों पर पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती निकाली गई है जिसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है और जानकारी दी है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती 2026 के लिए आयोग ने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन की जानकारी साझा की है.