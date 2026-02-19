HPBOSE LDR: फीस नहीं भरी तो आउट! परीक्षा से 97 आवेदन रिजेक्ट, 22 फरवरी को होगा एग्जाम

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एलडीआर परीक्षा 2026 को लेकर अहम जानकारी दी है. बोर्ड ने साफ किया है कि जिन उम्मीदवारों ने तय फीस जमा नहीं की उनके आवेदन मान्य नहीं माने गए हैं. ऐसे में अब सिर्फ सही तरीके से आवेदन करने वाले अभ्यर्थी ही परीक्षा दे पाएंगे.

क्या है पूरा मामला

Himachal Pradesh Board of School Education ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी LDR परीक्षा 2026 के लिए कुल 1,534 आवेदन प्राप्त किए थे. जांच के दौरान पता चला कि 97 उम्मीदवारों ने परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया था. इसी वजह से उनके आवेदन रद्द कर दिए गए. अब कुल 1,437 आवेदन ही सही पाए गए हैं और इन्हीं उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी. यह परीक्षा 22 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया और फीस की जानकारी

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 दिसंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चली थी. उम्मीदवारों को आवेदन के साथ 3,000 रुपये का शुल्क जमा करना जरूरी था. जिन लोगों ने यह फीस नहीं भरी, उनके आवेदन सीधे खारिज कर दिए गए हैं.

कौन कर सकता था आवेदन

यह भर्ती खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में काम कर रहे SMC शिक्षकों के लिए थी. इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई थीं. उम्मीदवार का 17 जुलाई 2012 की SMC नीति के तहत नियुक्त होना जरूरी था. साथ ही कम से कम 5 साल की लगातार सेवा पूरी होनी चाहिए थी. इन शर्तों के साथ फीस जमा करना भी अनिवार्य था.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस पूरी प्रक्रिया के जरिए कुल 1,427 पद भरे जाएंगे. इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन की स्थिति जाननी है वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Notifications सेक्शन में जा सकते हैं. वहां LDR Exam Rejected Applications List का लिंक मिलेगा जिससे पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम या आवेदन नंबर देखा जा सकता है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

बोर्ड ने साफ कहा है कि बिना फीस जमा किए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. जिनका नाम अस्वीकृत सूची में है वे 22 फरवरी की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

