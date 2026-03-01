Advertisement
trendingNow13126516
Hindi Newsनौकरीइंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स के लिए गोल्डन चांस! हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऑफिसर बनने का सपना होगा सच, आज ही करें अप्लाई

इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स के लिए 'गोल्डन चांस'! हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऑफिसर बनने का सपना होगा सच, आज ही करें अप्लाई

hpcl recruitment 2026: हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 618 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 10.88 लाख रुपये तक का सालाना पैकेज मिलेगा. योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जूनियर एग्जीक्यूटिव और इंजीनियर जैसे पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स के लिए 'गोल्डन चांस'! हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऑफिसर बनने का सपना होगा सच, आज ही करें अप्लाई

hpcl recruitment 2026: देश की दिग्गज तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. HPCL ने जूनियर एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर और ऑफिसर जैसे विभागों में कुल 618 खाली पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये अवसर उन सभी के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पूरा किया है और एक अच्छे करियर की तलाश में हैं.

सबसे अच्छी बात ये है कि चुने गए लोगों को काम करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलेगा. बल्कि 10.88 लाख रुपये तक का शानदार सालाना पैकेज भी दिया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट से लेकर ग्रुप डिस्कशन तक के पड़ाव शामिल हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या आप 25 वर्ष की उम्र में HPCL जैसी बेहतरीन कंपनी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं. आइए, इस खबर में योग्यता, आवेदन शुल्क और फॉर्म भरने के आसान तरीके को डिटेल से समझते हैं.

कौन-कौन से पद शामिल हैं?

जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, क्वालिटी कंट्रोल, एचआर, फायर एंड सेफ्टी और असिस्टेंट शामिल हैं. इंजीनियर और ऑफिसर पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एचआर ऑफिसर और आईएस ऑफिसर शामिल हैं. कुल पदों की संख्या 618 है और हर पद के लिए अलग योग्यता रखी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

योग्यता की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए संबंधित ट्रेड में 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है. असिस्टेंट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मान्य है (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर). इंजीनियर पदों के लिए संबंधित शाखा में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री अनिवार्य है. कुछ पदों जैसे एचआर, क्वालिटी कंट्रोल और फायर एंड सेफ्टी के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है.

क्या होगी सैलरी?

उम्र सीमा के मुताबिक इंजीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सरकारी नियमों के मुताबिक आयु में छूट पा सकते हैं. वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक वेतन मिलेगा.  जिसमें बेसिक, डीए, एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रदर्शन से जुड़े भत्ते शामिल हैं.

आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये है, जिस पर 18% जीएसटी लगाकर कुल 1180 रुपये बनता है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

क्या है फॉर्म भरने का तरीका?

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं. आवेदन करने के लिए HPCL की वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाकर Careers सेक्शन में Current Openings पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बाद फॉर्म भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

ये भी पढ़ें: बिना परीक्षा सरकारी नौकरी का सपना होगा सच! GDS भर्ती के नतीजों पर बड़ी अपडेट; चमकेगी 28,636 लोगों की किस्मत

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

hpcl recruitment 2026

Trending news

नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत