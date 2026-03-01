इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स के लिए 'गोल्डन चांस'! हिंदुस्तान पेट्रोलियम में ऑफिसर बनने का सपना होगा सच, आज ही करें अप्लाई

hpcl recruitment 2026: देश की दिग्गज तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में सरकारी अफसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आई है. HPCL ने जूनियर एग्जीक्यूटिव, इंजीनियर और ऑफिसर जैसे विभागों में कुल 618 खाली पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये अवसर उन सभी के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पूरा किया है और एक अच्छे करियर की तलाश में हैं.

सबसे अच्छी बात ये है कि चुने गए लोगों को काम करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिलेगा. बल्कि 10.88 लाख रुपये तक का शानदार सालाना पैकेज भी दिया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट से लेकर ग्रुप डिस्कशन तक के पड़ाव शामिल हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या आप 25 वर्ष की उम्र में HPCL जैसी बेहतरीन कंपनी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं. आइए, इस खबर में योग्यता, आवेदन शुल्क और फॉर्म भरने के आसान तरीके को डिटेल से समझते हैं.

कौन-कौन से पद शामिल हैं?

जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, क्वालिटी कंट्रोल, एचआर, फायर एंड सेफ्टी और असिस्टेंट शामिल हैं. इंजीनियर और ऑफिसर पदों में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, एचआर ऑफिसर और आईएस ऑफिसर शामिल हैं. कुल पदों की संख्या 618 है और हर पद के लिए अलग योग्यता रखी गई है.

योग्यता की बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए संबंधित ट्रेड में 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है. असिस्टेंट पद के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन मान्य है (इंजीनियरिंग और मेडिकल को छोड़कर). इंजीनियर पदों के लिए संबंधित शाखा में 4 साल की इंजीनियरिंग डिग्री अनिवार्य है. कुछ पदों जैसे एचआर, क्वालिटी कंट्रोल और फायर एंड सेफ्टी के लिए संबंधित विषय में डिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी है.

क्या होगी सैलरी?

उम्र सीमा के मुताबिक इंजीनियर और जूनियर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार सरकारी नियमों के मुताबिक आयु में छूट पा सकते हैं. वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 30,000 रुपये से 1,20,000 रुपये तक वेतन मिलेगा. जिसमें बेसिक, डीए, एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट और प्रदर्शन से जुड़े भत्ते शामिल हैं.

आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1000 रुपये है, जिस पर 18% जीएसटी लगाकर कुल 1180 रुपये बनता है. एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा.

क्या है फॉर्म भरने का तरीका?

चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू शामिल हैं. आवेदन करने के लिए HPCL की वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाकर Careers सेक्शन में Current Openings पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के बाद फॉर्म भरें, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, फीस का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करके प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.

