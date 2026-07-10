/HPCL Recruitment 2026: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स के लिए शानदार मौका; मिलेगी लाखों रुपये सैलरी

Hindustan Petroleum Recruitment 2026: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन कहीं काम करने का अनुभव नहीं है? अगर ऐसा है तो चिंता न करें क्योंकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकली है. यहां पर फ्रेशर के अलावा अनुभवी को भी नौकरी मिल सकती है. 100 से ज्यादा पद खाली हैं और सभी पद ऑफिसर लेवल के हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
एचपीसीएल की ओर से कुल 116 पदों पर फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली गई है और इसके लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 है. सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि से पहले-पहले ऑनलाइन आवेदन कर लें. नोटिफिकेशन के तहत सीनियर ऑफिसर, डिप्टी जनरल, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी जनरल आदि पदों पर फॉर्म भरे जाएंगे.
इस भर्ती अभियान के तहत जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल और फायर एंड सेफ्टी पदों पर फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं. अधिकतम उम्र 25 साल वाले योग्य उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं. जबकि, अनुभवी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 29 साल और अधिकतम 54 साल है.
इस भर्ती के तहत आवेदन फीस जनरल, ईडब्लयूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये है. जबकि, अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है. वो बिना आवेदन फीस का भुगतान करे, फॉर्म भर सकते हैं.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.hindustanpetroleum.com पर जाएं.
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट पर Career सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद जॉब ओपनिंग्स पर क्लिक करें और संबंधित भर्ती के लिंक पर क्लिक करें.
उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर फॉर्म ओपन हो जाएगा और उससे पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें.
अब फॉर्म में सभी डिटेल्स को भर दें और जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसे चुनें.
अपनी पर्सनल डिटेल्स दर्ज करने के बाद दस्तावेज स्कैन करके सबमिट करें.
आवेदन फीस जमा कर दें और फॉर्म भी जमा करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें.
यहां पर पद के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को सैलरी दी जाएगी. हर महीने 30,000 से 2,80,000 रुपये तक सैलरी मिल सकती है. अधिक जानकारी या अन्य किसी डिटेल्स के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.