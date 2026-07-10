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HPCL Recruitment 2026: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स के लिए शानदार मौका; मिलेगी लाखों रुपये सैलरी

HPCL Recruitment 2026: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए बिना अनुभव वाले यानी फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं. पद के अनुसार लाखों रुपये तक सैलरी मिल सकती है, आइए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम भर्ती के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 10, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:35 PM IST
HPCL Recruitment 2026: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स के लिए शानदार मौका; मिलेगी लाखों रुपये सैलरी
Image Credit: HPCL Recruitment 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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