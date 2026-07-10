/HPCL Recruitment 2026: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम में 100 से ज्यादा पदों पर भर्ती, फ्रेशर्स के लिए शानदार मौका; मिलेगी लाखों रुपये सैलरी

Hindustan Petroleum Recruitment 2026: क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन कहीं काम करने का अनुभव नहीं है? अगर ऐसा है तो चिंता न करें क्योंकि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) में फ्रेशर उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी निकली है. यहां पर फ्रेशर के अलावा अनुभवी को भी नौकरी मिल सकती है. 100 से ज्यादा पद खाली हैं और सभी पद ऑफिसर लेवल के हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.