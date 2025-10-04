HPPSC ACF Prelims Exam 2025: 5 अक्टूबर को होगी सहायक वन की परीक्षा, जल्दी से डाउनलोड करें e-Admit Card; जानें आसान तरीका

HPPSC ACF Prelims Exam 2025 Admit Card Download: हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से फॉरेस्ट सर्विस पद भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 5 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. इस परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि वो हर जरूरी डॉक्यूमेंट की तैयारी कर लें और अपने पास रख लें जिनमें सबसे जरूरी हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड भी है. हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से एडमिट कार्ड को जारी कर दिया गया है जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

नए e-Admit Card को डाउनलोड करने की सलाह

HPPSC के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक सहायक वन की प्रारंभिक परीक्षा को 05 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. एग्जाम सेंटर में बदलाव होने की संभावना है जिस वजह से सलाह है कि नए e-Admit Card को जरूर डाउनलोड कर लें. एग्जाम सेंटर में पहले जारी हुए एडमिट कार्ड की कोई मान्यता नहीं होगी.

कैसे करें HPPSC ACF Exam Admit Card डाउनलोड?

हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए. hppsc.hp.gov.in पर जाने के बाद होम पेज पर एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक शो होगा. क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा. लॉगिन कर लेने के बाद स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो होगा जिसे डाउनलोड कर लें.

एग्जाम देने के लिए एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट की जरूरत होती है इसलिए ध्यान रहे कि फोन में डाउनलोड के अलावा इसका प्रिंट आउट भी जरूर निकाल लें. इसमें परीक्षा से जुड़े नियम, एग्जाम सेंटर और उम्मीदवार की अन्य डिटेल्स मेंशन होती है जिस पर गौर करना सभी के लिए जरूरी होता है. एग्जाम संबंधित अन्य डिटेल्स या नोटिफिकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की आधिकारिक वेबसाइट hppsc.hp.gov.in पर जा सकते हैं. इसके अलावा हेल्पलाइन:- 0177-2629738, 2624313 और टोल-फ्री नंबर:- 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं.

