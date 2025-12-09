Advertisement
trendingNow13035321
Hindi Newsनौकरी

HPRCA Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

HPRCA Recruitment 2025 Vacancy: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी के कुल 530 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर 12 दिसंबर, 2025 से आवेदन कर सकेंगे.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

HPRCA Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

HPRCA Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी (जॉब-ट्रेनी)के कुल 530 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद से तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं. 

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता संस्थान या बोर्ड से 12वीं की डिग्री के साथ उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: PSSSB Recruitment 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी! 368 पदों पर भर्ती शुरू, 56 हजार से ज्यादा तक होगी सैलरी

चयन प्रक्रिया 
उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड/सैलरी 
चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड/सैलरी के रूप में दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क
आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों निर्धारित 800 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसमें- 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस शामिल है. वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, उन्हें फॉर्म में करेक्शन करने पर 100 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा.

ऐसे करें आवेदन 
ऑनलाइन आवेदन  करने करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

  • फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें. 

  • मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

  • लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें. 

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

ये भी पढ़ें: Bombay High Court Recruitment 2025: क्लर्क और स्टेनोग्राफर सहित 2381 पदों पर बंपर भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन, जानिए डिटेल्स

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

HPRCA Recruitment 2025

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा