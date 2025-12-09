HPRCA Recruitment 2025: 12वीं पास के लिए सुनहरा मौका! हिमाचल प्रदेश में पटवारी के 530 पदों पर बंपर भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन

HPRCA Recruitment 2025 Notification: सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने पटवारी (जॉब-ट्रेनी)के कुल 530 पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 दिसंबर, 2025 से शुरू हो जाएगी और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जारी पदों के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर आवेदन विंडो एक्टिव होने के बाद से तय लास्ट डेट तक अप्लाई कर सकते हैं.

एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

जारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित पद अनुसार मान्यता संस्थान या बोर्ड से 12वीं की डिग्री के साथ उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 45 साल निर्धारित किया गया है. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

इतना मिलेगा स्टाइपेंड/सैलरी

चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपये प्रति महीने स्टाइपेंड/सैलरी के रूप में दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले सभी वर्ग के उम्मीदवारों निर्धारित 800 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में ऑनलाइन मोड में भुगतान करना होगा, जिसमें- 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस और 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस शामिल है. वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन फॉर्म भरते समय गलती हो जाती है, उन्हें फॉर्म में करेक्शन करने पर 100 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा.

ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

