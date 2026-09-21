अब खाने का स्वाद चखने और चेकिंग करने के मिलेंगे पैसे! फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती शुरू

हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों पर आवेदन के लिए कैटेगरी वाइज अलग-अलग आवेदन फीस तय की गई है. अनारक्षित डीईएसएम कैंडिडेट्स और जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन फीस है. जबकि, ओएससी, डीएससी, ईडब्ल्यूएस, महिला, एएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस आदि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 250 रुपये है. हरियाणा के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं होगी. आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा.