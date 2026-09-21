अब खाने का स्वाद चखने और चेकिंग करने के मिलेंगे पैसे! फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती शुरू

HPSC Food Safety Officer Recruitment 2026: अगर हम आप से कहें कि अब खाने को चखने या चेक करने के लिए पैसे दिए जाएंगे तो क्या विश्वास करेंगे? अगर नहीं, तो अब शायद करना पड़ेगा. दरअसल, हरियाणा लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है, जिसके तहत योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिल सकेगी. जल्द एचपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
इस भर्ती अभियान के तहत खाद्य एवं खाद्य पदार्थ प्रशासन विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर के ग्रुप-B के पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन 3 स्टेज की प्रक्रिया के माध्यम से होगा. आइए सभी डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, फूड इंजीनियरिंग, फूड बायोटेक, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, फूड प्लांट ऑपरेशंस मैनेजमेंट जैसे विषय में पढ़ाई की है वो आवेदन कर सकते हैं. एग्रीकल्चर और अन्य अलाइड साइंस से संबंधित पढ़ाई कर चुके उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा साइंस और मेडिकल स्ट्रीम वाले भी आवेदन कर सकते हैं.
आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 42 साल वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्र की गणना 19 अक्टूबर 2026 तक की जाएगी. नियम के अनुसार आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के भर्ती विज्ञापन के मुताबिक फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) पदों पर कुल 45 वैकेंसी निकली है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 सितंबर 2026 से आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. इसके तहत आवेदन की लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2026 है और शाम 5 बजे तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने के बाद उम्मीदवारों को चयनित प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसके तहत पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल होना होगा. उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें सफल होने के बाद योग्य उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के लिए किया जाएगा. तीनों प्रक्रिया में सफल होने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.
हरियाणा लोक सेवा आयोग की ओर से फूड सेफ्टी ऑफिसर पदों पर आवेदन के लिए कैटेगरी वाइज अलग-अलग आवेदन फीस तय की गई है. अनारक्षित डीईएसएम कैंडिडेट्स और जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये प्रति आवेदन फीस है. जबकि, ओएससी, डीएससी, ईडब्ल्यूएस, महिला, एएससी, डीएससी, बीसी-ए (नॉन क्रीमी लेयर), ईएसएम, बीसी-बी (नॉन क्रीमी लेयर), ईडब्ल्यूएस आदि आरक्षित उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 250 रुपये है. हरियाणा के पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं होगी. आवेदन के लिए योग्य उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाना होगा.