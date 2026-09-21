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अब खाने का स्वाद चखने और चेकिंग करने के मिलेंगे पैसे! फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती शुरू

HPSC Food Safety Officer Vacancy 2026: हरियाणा लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है. आइए भर्ती से संबंधित सभी डिटेल्स जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 21, 2026, 07:22 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:22 PM IST
अब खाने का स्वाद चखने और चेकिंग करने के मिलेंगे पैसे! फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती शुरू
Image Credit: HPSC FSO Recruitment 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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