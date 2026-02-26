Advertisement
HPSC HCS Recruitment 2026: आज आखिरी दिन! 102 पदों के लिए तुरंत करें अप्लाई, वरना मौका हाथ से जाएगा

HPSC HCS Recruitment 2026: आज आखिरी दिन! 102 पदों के लिए तुरंत करें अप्लाई, वरना मौका हाथ से जाएगा

हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने का आज आखिरी दिन है. जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, वे तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के जरिए कुल 102 पद भरे जाएंगे.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:44 PM IST
Haryana Public Service Commission ने HCS 2026 भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी और अब इसकी अंतिम तारीख आ गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे देर न करें और समय रहते अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि आज के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आज है आवेदन का आखिरी मौका
हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा-2026 के लिए आज आवेदन करने का अंतिम दिन है. जो अभ्यर्थी अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनके पास यह आखिरी मौका है. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 102 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. यह उन उम्मीदवारों के लिए अच्छा मौका है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं. इस परीक्षा में वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 42 साल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना जरूरी है.

कैसे होगा चयन
चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी. सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा. प्रारंभिक परीक्षा में दो पेपर होंगे और दोनों ही 100-100 अंकों के होंगे. इस परीक्षा में गलत जवाब देने पर एक-चौथाई अंक काटे जाएंगे. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में पास होंगे, उन्हें मेन्स परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा.

कैसे करें आवेदन
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां होमपेज पर दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद अपनी जरूरी जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें. फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें और उसका प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें.

बता दें, जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे बिना देर किए आज ही आवेदन कर लें. आखिरी समय में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से परेशानी हो सकती है इसलिए जल्दी फॉर्म भरना बेहतर रहेगा.

यह भी पढ़ें: AIIMS NORCET 10 Recruitment 2026: 2551 नर्सिंग ऑफिसर पदों पर बंपर वैकेंसी, 16 मार्च है लास्ट डेट

 

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल

hpsc hcs

